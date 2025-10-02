明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

▲輕度颱風麥德姆。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

麥德姆颱風外圍環流影響，明、後天台東及恆春有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢的機率。下周日至周一各地回到多雲到晴，周二起基隆北海岸、東半部水氣再增多，預計雙十連假前，菲律賓東方或琉球東邊海面又有熱帶擾動發展，路徑還要觀察。

中央氣象署預報員李名翔表示，明、後天受麥德姆颱風外圍環流影響，台東及恆春有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢的機率，花蓮及屏東有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，下周日至周一各地多雲到晴，恆春有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有短暫雷陣雨。下周二至周四高壓減弱，東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有短暫雷陣雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

李名翔表示，麥德姆颱風未來朝西北西移動，通過呂宋島再進入南海，路徑偏南，接近台灣時暴風半徑較小，沒有直接影響，但外圍雲系可能帶來水氣。

李名翔指出，菲律賓東方或琉球東邊海面後續可能有新的熱帶擾動發展，是否接近台灣還有預報分歧，可能要中秋連假後到雙十連假前較有機會發展。

溫度方面，他表示，未來一周高溫炎熱，西半部高溫33至35度，局部有36度以上，東半部31至33度。另外，明、後天東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。