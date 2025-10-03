　
    • 　
>
口腔清潔沒做好「恐成癌症推手」！醫師曝致命關聯：腫瘤黑幫護衛

▲▼口腔,牙齒,舌頭,嘴巴,罵人,吐口水。（示意圖／取自pixabay）

▲黃軒表示，口腔是細菌大城市，若是沒注意清潔，導致好菌、壞菌的平衡被打破，恐怕影響全身健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

胸腔暨重症醫師黃軒近日在臉書發文指出，口腔其實是一座「細菌大城市」，棲息超過700種微生物。若是沒有好好注意清潔，導致好菌與壞菌平衡被打破，牙周病、蛀牙與慢性發炎不只傷害牙齒，還可能成為癌症與慢性病的推手。

黃軒解釋，在頭頸癌中，特別是口腔鱗狀細胞癌（OSCC），已被證實與口腔細菌有關。其中牙周致病菌Porphyromonas gingivalis不僅是牙周炎元兇，更能干擾細胞凋亡、促進腫瘤增生與擴散，堪稱癌細胞的「軍師」。

▲▼7個「牙齒清潔小常識」一次看懂 。（圖／Unsplash）

▲黃軒表示，口腔是細菌大城市，若是沒注意清潔，導致好菌、壞菌的平衡被打破，恐怕影響全身健康。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

他進一步指出，口腔細菌還可能「遠征」消化道。研究顯示，食道癌患者的菌群異常，厭氧菌Fusobacterium nucleatum明顯增加，而這類細菌同樣與胃癌、大腸癌相關，能引發慢性發炎並幫助腫瘤逃避免疫，就像腫瘤的「黑幫護衛」。

除了消化道，牙周病也和胰臟癌有驚人關聯。美國流行病學研究發現，嚴重牙周病患者的胰臟癌風險顯著升高，可能與細菌隨血液入侵胰臟、全身性發炎及壞菌代謝致癌物有關。換言之，牙周病不僅壞在口腔，更可能是癌症幕後推手。

至於如何預防口腔細菌引發癌症，黃軒提出四大守則：

一、刷牙＋牙線：每天至少刷兩次牙，並用牙線清除藏汙納垢。

二、定期檢查：半年看牙醫一次，及早發現牙周病。

三、飲食改善：少吃高糖加工品，多攝取蔬果與抗氧化物，避免含糖飲料。

四、戒菸限酒：避免壞菌滋長，因菸酒加牙周病會大幅提升頭頸癌風險。

黃軒強調，口腔保健不只是為了防蛀牙，而是全身防癌的第一道關卡。每天刷牙、使用牙線，看似小事，卻可能是悄悄關掉癌症開關的動作。他呼籲大眾養成良好習慣，「一個乾淨的口腔，就是最強的抗癌武器」。

10/01 全台詐欺最新數據

口腔健康癌症預防黃軒細菌大城市牙周病

