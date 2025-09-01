「看到鬼」不是靈異體質？醫揭「陰陽眼」真相：應及早就醫檢查

▲醫師黃軒表示，陰陽眼是人的身體某部位或精神疾病發出的健康警訊。（示意圖／翻攝Pexels）

民間常流傳「陰陽眼」或「看到鬼」的說法，不少人深信自己擁有特殊體質。然而胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文提醒，這些現象往往不是靈異經驗，而是醫學上有名的「視覺幻覺」（Visual Hallucinations），甚至可能是疾病的警訊。

黃軒指出，部分患者會堅稱自己「看到鬼」，甚至被家屬帶往找道士、驅魔師求助，但情況不但沒有改善，反而延誤就醫。他強調，許多所謂的「陰陽眼」現象其實與「幫納症候群」（Charles Bonnet Syndrome, CBS）有關，常見於視力受損的長者。

患者雖然眼睛幾乎看不清楚，卻會出現清晰的人影、怪物或鮮豔圖案，這些影像往往生動且逼真。而造成幻覺的原因多樣，包括眼部疾病的白內障、黃斑部病變、糖尿病視網膜病變、角膜潰瘍；腦部問題的腦瘤、枕葉癲癇、腦血管病變、失智、腦炎；其他因素還有營養不良、藥物中毒、酒精戒斷、偏頭痛、發燒或電解質失衡。

黃軒說明，這些異常會使大腦「自動補畫面」，因此患者才會誤以為自己看見鬼影。黃軒補充，這類幻覺常出現在昏暗環境，畫面可能是靜止或移動，有時甚至會「融入場景」，例如坐在椅子上的人影。他也澄清，這些患者並非精神異常，絕大多數在意識與生活功能上仍然正常。除非伴隨妄想、語無倫次或受幻覺支配的行為，否則不能將其簡單貼上「精神病」標籤。

醫學檢查上，眼科可透過眼底鏡與視網膜檢查確認視力問題，腦部影像如 MRI、CT則能排查腫瘤與血管病變；精神科則能協助排除酒精、藥物或思覺失調症等狀況。若能針對病因治療，例如雷射矯正眼疾、腫瘤切除或藥物控制，許多「看到鬼」的症狀便會隨之消失。

黃軒舉例，有病患因「陰陽眼」長期困擾，最後檢查發現腦部腫瘤壓迫視神經，經手術治療後幻覺不再出現，生活品質大幅改善。他呼籲，若反覆出現「看到鬼」的情況，應及早就醫檢查，而非僅依靠民俗方式處理，「這不是靈異體質，而是身體在發出的健康警訊。」

黃軒強調，迷信若導致延誤治療，可能讓可治癒的疾病惡化成重症，錯失黃金治療期。他提醒民眾，若發現家人或自己出現類似症狀，應立即就診，避免遺憾發生。

