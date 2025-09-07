刷牙扯下「白膜」是怪病？醫曝出現「4狀況」：快就醫

▲口腔內側出現白色薄膜，其為上皮細胞脫落，一般並不是什麼「怪病」，但若有4狀況就要就醫。（圖／翻攝自Facebook／黃軒醫師 Dr. Ooi Hean）

早上起床嘴唇或頰黏膜內側的「白膜」並非怪病，而是脫落的口腔上皮細胞，與唾液與細菌的混合體。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，若前一晚吃太辣或太燙的食物，又或者口腔乾燥、刷牙過度或對牙膏漱口水過敏，情況都會加劇。若白膜持續超過1週，且伴隨疼痛、出血或疑似感染，就要找醫生檢查。

黃軒醫師在臉書粉專發文分享，許多人在早上醒來、還沒刷牙時，會發現嘴唇或頰黏膜內側出現一層「白白的、可以扯下來的薄膜」，看起來就像嘴巴裡的「眼屎」。他指出，這其實並不是什麼怪病，而是口腔黏膜細胞自然脫落的結果。

口腔黏膜每天都在進行汰舊換新，平常脫落的量小，不容易被察覺。但當細胞在短時間內「集體脫落」，再與唾液與細菌混合，就會形成帶有拉絲感的白膜。黃醫師形容，這就像「掉髮」一樣，只不過掉的是口腔黏膜細胞。

他也提醒，若這種情況突然變多，可能與前一晚的生活習慣有關。常見原因包括吃了太辣或太燙的食物，導致黏膜受到辣椒素或高溫超過60℃的刺激而受傷；或是因為睡覺時張口呼吸、環境乾燥，造成口腔失水脫落。

此外，刷牙過於用力或刷牙時間太長，也會使黏膜磨損；甚至牙膏或漱口水中的成分，例如月桂基硫酸鈉（Sodium laureth sulfate）、苯扎氯銨（benzalkonium chloride）、芳香劑等，都可能引發過敏性接觸炎症。

面對這種情況，多數人不必過於緊張，通常幾天內會自然恢復。黃軒醫師建議，可以避免辛辣燙食與抽菸，改用過去使用過且不會出問題的牙膏，並注意保持口腔濕潤，例如多喝水或避免長時間張口睡覺。

不過，黃軒醫師提醒，如果白膜持續超過1週；黏膜脫落、疼痛、灼熱感、小水泡；扯下後出血；伴隨全身不適，或懷疑可能是真菌感染，如口腔念珠菌病，就應該尋求醫師診斷。

他最後也總結，口中的「白膜」並不是怪病，而是口腔黏膜日常代謝的一部分。大多數情況只是飲食、清潔習慣或化學成分的刺激所引起。如果它只是「路過的客人」，幾天就會消失；但若「長期住下來還搞破壞」，那就該請牙醫出馬了。

