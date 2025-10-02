　
地方 地方焦點

醫療送到家門口！門諾團隊機車挨家送藥　接送災區病患看門診

▲門諾醫院醫療團隊備妥機車在災區穿梭送藥到病患家。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災重創花蓮光復鄉，重建的路或許還很長，但居民的生活與健康不能等。門諾醫院醫療團隊除了在馬太鞍教會設立臨時醫療站，也考量到許多長輩行動不便、交通受阻，乾脆組成「徒步家訪隊」，一步一步走進部落，把醫療送到家門口。

護理師揹著沉甸甸的醫療箱，踩著泥濘的道路，挨家挨戶敲門探望：「伯伯，今天傷口有沒有比較好？」「阿嬤，藥有沒有按時吃？」當發現有人腿上傷口需要換藥，他們就在家裡的門口或客廳，細心清理、重新包紮，還不忘輕聲提醒要多休息、記得吃藥。

考量現場的便利性，醫院特地運了2部機車到災區，讓醫療團隊能即時接送需要進一步治療的居民。熾熱的太陽底下，機車顛簸前行，雖然只是短短的路程，卻大大拉近了他們與醫療的距離。
 
抵達醫療站後，醫師仔細的為患者檢查傷口，護理師則立刻蹲下身子，為長輩處理傷口。阿嬤靦腆地笑著說：「謝謝你們，真的辛苦了。」簡單的一句話，溫暖了團隊的心。

門諾醫院院長莊永鑣表示，災後重建或許漫長，但居民的健康不能等。醫療不只是治療，而是一份安心、一份力量。77年來，門諾醫院始終堅持把醫療服務帶到病人家門口，無論路途泥濘、烈日當頭，醫療團隊依然選擇往前走，因為他們知道這一趟，不只是送藥，更是送去一份讓人安心的溫暖與陪伴。

目前，門諾醫院設立於馬太鞍教會的臨時醫療站，將持續服務到 10月11日。無論是傷口換藥、慢性病藥物需求，或是一般診療，鄉親都能安心前往，醫療團隊會持續陪伴大家，一起走過災後的復原之路。

此外；門諾醫院義肢矯具中心也同步投入支援，協助需要義肢維修或矯具調整的居民。若有需求，可電洽(03) 824-1192，讓專業人員安排合適的服務，確保每位受災民眾都能獲得貼心且完整的照顧。
 

