生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮朋友死很慘！酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了

網搜小組／劉維榛報導

花蓮光復鄉遭洪水吞沒，鏟子超人紛紛湧入救災，不少名人也熱血當起鏟土戰士，其中超模吳宜樺清淤時，高顏值與強大氣場被捕捉下來，未料卻遭酸民開轟「褻瀆亡靈」、「不尊重死者」，就連友人替她反擊也受牽連。對此，吳宜樺不忍了，回嗆「你說我用網路影響力霸凌你，到底是誰在造謠？」

吳宜樺日前低調前往災區清淤，她身穿黑色緊身衣，戴著手套、腳穿白色雨鞋地從屋內走出來，儘管腳上還有些泥濘，但依舊維持強大氣場，這暖心畫面瘋傳，未料卻引來酸民質疑作秀、博取流量。

一名疑似本次罹難者的友人對她頻頻開嗆，「別裝了，擺不擺拍妳心裡知道，妳敢發誓妳這不是擺拍博流量嗎？說謊死全家」、「妳已經證明妳說謊了，妳扭曲的三觀在花蓮那些無辜的亡靈上面走秀刷流量」、「不敢賭了嗎？妳污辱的那些亡魂會站我這邊，只因妳污辱他們」。

▲▼「國際名模」吳宜樺出現在光復災區爆紅。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

▲吳宜樺在災區清淤，卻遭到酸民質疑作秀。（圖／翻攝自Threads／weilee_bmk）

面對這些惡意評論，吳宜樺的友人跳出來聲援，「我受災戶，宜樺我認識14年的朋友，她做了什麼你知道嗎？不知道就閉嘴」。這位酸民依舊不罷休，持續放話要，「我要跟她硬剛到底，我會透過香港律師發給她合作所有公司，看她是如何透過影響力網路霸凌我」、「我跟死者20年朋友，我花蓮朋友死的多慘知道嗎？不知道就閉嘴，亡靈會記得她走秀的。」

對此，吳宜樺忍無可忍，親自發文回擊，「這位奇葩，你說我用網路影響力霸凌你，到底是誰在造謠，是誰在到處毀謗我，還說我說謊死全家，到底是誰在霸凌誰？善良是一種選擇，也請你自重，香港律師嗎？麻煩請他盡速跟我聯絡。」

快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

吳宜樺光復鄉災區名模酸民走秀

