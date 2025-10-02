爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

▲民眾拋錨遇困手足無措，警方伸出援手。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣大武警分局美和派出所日前接獲通報，台11線177.5公里處有車輛因爆胎拋錨停在路中央，警員陳韋良立即趕往現場，除在後方放置三角錐與警示標誌，防止後方車輛追撞外，更親自動手協助駕駛更換備胎，順利化解交通危機。

據了解，該輛車因爆胎無法繼續行駛，駕駛原本打算等待自大武派遣的拖吊車前來支援，但因預估需要耗費不少時間，恐影響車流安全。陳員在檢視現場情況後，發現車輛後車廂內備有備胎及更換工具，隨即主動協助更換。過程中，駕駛雖仍心有餘悸，但也因警方在旁協助而逐漸安心。

然而更換完成後，車輛卻因未完全熄火，導致電瓶電力耗盡，無法重新啟動。為讓駕駛盡快脫困，警方再度聯繫派出所同仁送來「電霸」協助發電，最終成功讓車輛重新啟動，安全駛離現場，後續再送往修車廠進一步檢修。

駕駛事後受訪時表示，突如其來的爆胎讓她一度驚恐不已，當下完全不知所措，幸好警方及時出現，不僅排除爆胎問題，還協助恢復電力，讓她能順利返程，深感安心與感激。

大武警分局提醒，民眾在上路前務必檢查車輛輪胎、油、水及電力狀況，並於車內備妥備胎及必要工具，以備不時之需。若行駛途中遇到車輛故障，應將車輛盡快停靠路邊，開啟危險警示燈，人員則應撤離至安全地帶，並立即聯繫道路救援或拖吊服務，以降低事故風險，確保自身及其他用路人安全。