　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內一家連鎖準公共幼兒園去年爆發嚴重不當管教，據了解，縣府調查後發現，不當對待幼童的次數高達158次，涉案兩名教師已離職，而教育處今天（2日）公布裁處結果，認定幼兒園管理不善屬實，決議自明年2月起減少該園招生人數20%，為期一年，受害幼童家長則認為懲處太輕，強調幼兒園應立即退場。

▲教育處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲一間連鎖準公托涉嫌不當對待幼童158次，教育處公布懲處結果。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起案件起源於去年11月間，3名家長發現孩子行為異常，經追問後驚覺可能遭不當對待，憤而對李姓主教及助教提告涉嫌妨害性自主、傷害與虐待。彰化縣政府教育處隨即介入調查，調閱監視器畫面後發現更多受害幼童，最終確認至少6人受害。

調查報告指出，李姓主教在短短2週內，對幼童做出153次不當管教行為，包括粗暴擦屁股致肛門裂傷，拉扯、踹推、言語羞辱等，導致幼童半夜醒來驚喊「不要Finger inside」；另名助教也有5次不當管教紀錄。教育處依《教保服務人員條例》重罰李女23萬元，並勒令3年內不得擔任教保工作；園方因監督不周，也被開罰6萬元。離譜的是，李女遭解聘後不僅未反省，反而向彰化地院提起「確認僱傭關係存在」訴訟，要求幼兒園給付欠薪7.8萬元及按月支付3.9萬元薪資，共243萬元。

縣府教育處強調，去年接獲兩次園所校安通報後，立即啟動調查，並組成專案小組。兩名受調查人員已於114年1月終止聘用，目前已不在該園任職。其中一名幼師涉及多次不當管教，情節重大，已依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，並禁止3年內從事教保服務工作，該幼兒園也被處以最高6萬元罰鍰。

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員許雅琳為受害幼童及家長召開記者會。（圖／ETtoday資料照）

而縣府調查出爐後，幼兒園也發表公開聲明，強調老師只涉嫌不當管教，並未涉及性平性騷，但家長為幫孩子討回公道仍決定提告性侵、傷害。家長們更質疑，儘管調查確認不當管教次數多達158次，但最終僅對幼兒園做出減招處分，與家長期待的「退場」處分落差太大。他們強調，準公共幼兒園接受政府補助，本應有更高標準，如今發生如此嚴重的不當管教事件，主管機關應該有更積極的作為。

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲受害幼童家長。（圖／ETtoday資料照）

縣府教育處表示，已依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》啟動二次調查程序。教育處說明，在接獲陳情後，已重新審視監視錄影畫面，並逐一致電幼生家長了解情況，同時邀請疑似遭受違法對待的幼生家長，出席調查會議接受訪談。

縣府指出，經過嚴謹調查，縣府教保服務機構不適任人員認定委員會最終決議，陳情人所提事證不足推翻原來結論，性平事件部分也維持今年2月19日的調查結果。雖然部分陳情內容未獲認定，但針對教保服務人員不當管教情事，認定委員會明確決議該園一名教保員屬「情節重大」之不當管教，另名助理教保員則屬「情節輕微」之不當管教。

▲教育處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲該間準公托今年7月間發聲明並無涉性侵或是性騷情事發生。（資料圖／幼兒園提供

教保服務機構重大違法認定處理小組認定該幼兒園本身存在管理不善的違法情節，決議自115年2月1日起至116年1月31日止，減少其核定招生人數百分之二十。

關於家長強烈要求完整調閱監視畫面的問題，教育處表示已於8月6日函請教育部國教署就相關執行疑義進行解釋，目前正等待函釋結果，未來將依中央指引辦理。教育處強調，對於任何不當管教事件，均在第一時間掌握並立即啟動處理機制，持續追蹤案件進度。面對教保服務機構及家長陳情時，第一線同仁始終秉持專業、同理與尊重原則，保持良好互動。

▲彰化縣議員許雅琳召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲受害幼童家長。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／內湖40歲媽媽、10歲女童家中雙亡
酸民轟「在亡靈上走秀」蹭流量　超模女神不忍了
虐待158次「Finger inside」　幼兒園僅減招20
槓上鏡週刊！　黃國昌秀證據爆「社長裴偉獲8.5億不明海外資金
18歲新生校內慘死　頭部嚴重撞擊、顱內出血
台大高材生IG曝！全場被圈粉「一致認證優雅」：怎可帥又美
快訊／年輕人踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

老公突擦保養品...妻靠「舊密碼」抓包偷吃恢單　反被判罰1萬

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

竊盜集團超囂張「狂偷167公斤電纜」台東警逮人　裸銅成鐵證

找到親人遺照！白髮男阿偉激動喊：對不起這麼晚才來救你

父子陽明山散心遇驚魂記！84歲翁突倒車內　北投警供氧救命

貨車司機遭逆撞慘死！肇事灌漿車闆娘也被拋出...摔落邊坡亡

虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

老公突擦保養品...妻靠「舊密碼」抓包偷吃恢單　反被判罰1萬

創世台東院攜手百人自做月餅　社區共慶中秋凝聚情誼

女友在床上呼呼大睡　狼男竟伸手摸閨蜜...還解內衣偷親嘴！

新北貢寮警消共構新廳舍落成　侯友宜：持續提升偏鄉救災量能

東京隨機砍殺！40歲男尾隨老婦「狂砍十多刀」　女兒聽到虐殺過程

當媽後等7年才回歸！孫藝真現身影院哭到轉身擦淚　廉惠蘭暖心安慰

2025台灣國際衝浪公開賽11/4熱血登場　國際賽事報名啟動

驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

快訊／北市內湖公寓雙屍命案！　40歲母、10歲女童明顯死亡

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

爆胎刁車又沒電！女駕駛超慘　台東暖警伸援手助脫果

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

社會熱門新聞

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

即／北捷踹飛白髮婦！警電話找人失敗...將發通知書

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東民生路今早大火！頻傳爆炸聲

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

更多熱門

相關新聞

教練涉性騷還體罰　缺席罰蛙跳操場20圈

教練涉性騷還體罰　缺席罰蛙跳操場20圈

彰化縣某國中近日驚傳知名男教練涉嫌對女學生性騷擾、霸凌事件，不僅觸摸女學生身體，還以連坐處罰方式逼隊員搭拱橋，甚至青蛙跳繞操場20圈，引發家長強烈不滿。家長指控校方及縣府態度消極，求助無門下轉向人本教育基金會。對此，彰化縣教育處回應，涉案教練目前已請假，教育處並已啟動調查程序，將立即召開教練審議會議討論。

幼兒園爆疑虐待！6童受害158次　躲衣櫃喊：不要Finger inside

幼兒園爆疑虐待！6童受害158次　躲衣櫃喊：不要Finger inside

又傳私托中心教保員施暴　孩童「脖子有血痕」

又傳私托中心教保員施暴　孩童「脖子有血痕」

南投家扶統計手機使用過度導致4成兒少不當對待

南投家扶統計手機使用過度導致4成兒少不當對待

4大學短報缺額「害錄取率失真」　教育部將設勾稽平台查核

4大學短報缺額「害錄取率失真」　教育部將設勾稽平台查核

關鍵字：

彰化處減招不當對待準公托

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

168回家！　救牠的特搜隊員領養

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面