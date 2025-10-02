虐待158次「Finger inside」成惡夢　幼兒園僅減招20%家長怒了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內一家連鎖準公共幼兒園去年爆發嚴重不當管教，據了解，縣府調查後發現，不當對待幼童的次數高達158次，涉案兩名教師已離職，而教育處今天（2日）公布裁處結果，認定幼兒園管理不善屬實，決議自明年2月起減少該園招生人數20%，為期一年，受害幼童家長則認為懲處太輕，強調幼兒園應立即退場。

這起案件起源於去年11月間，3名家長發現孩子行為異常，經追問後驚覺可能遭不當對待，憤而對李姓主教及助教提告涉嫌妨害性自主、傷害與虐待。彰化縣政府教育處隨即介入調查，調閱監視器畫面後發現更多受害幼童，最終確認至少6人受害。

調查報告指出，李姓主教在短短2週內，對幼童做出153次不當管教行為，包括粗暴擦屁股致肛門裂傷，拉扯、踹推、言語羞辱等，導致幼童半夜醒來驚喊「不要Finger inside」；另名助教也有5次不當管教紀錄。教育處依《教保服務人員條例》重罰李女23萬元，並勒令3年內不得擔任教保工作；園方因監督不周，也被開罰6萬元。離譜的是，李女遭解聘後不僅未反省，反而向彰化地院提起「確認僱傭關係存在」訴訟，要求幼兒園給付欠薪7.8萬元及按月支付3.9萬元薪資，共243萬元。

縣府教育處強調，去年接獲兩次園所校安通報後，立即啟動調查，並組成專案小組。兩名受調查人員已於114年1月終止聘用，目前已不在該園任職。其中一名幼師涉及多次不當管教，情節重大，已依教保服務人員條例處以23萬元罰鍰，並禁止3年內從事教保服務工作，該幼兒園也被處以最高6萬元罰鍰。

而縣府調查出爐後，幼兒園也發表公開聲明，強調老師只涉嫌不當管教，並未涉及性平性騷，但家長為幫孩子討回公道仍決定提告性侵、傷害。家長們更質疑，儘管調查確認不當管教次數多達158次，但最終僅對幼兒園做出減招處分，與家長期待的「退場」處分落差太大。他們強調，準公共幼兒園接受政府補助，本應有更高標準，如今發生如此嚴重的不當管教事件，主管機關應該有更積極的作為。

縣府教育處表示，已依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》啟動二次調查程序。教育處說明，在接獲陳情後，已重新審視監視錄影畫面，並逐一致電幼生家長了解情況，同時邀請疑似遭受違法對待的幼生家長，出席調查會議接受訪談。

縣府指出，經過嚴謹調查，縣府教保服務機構不適任人員認定委員會最終決議，陳情人所提事證不足推翻原來結論，性平事件部分也維持今年2月19日的調查結果。雖然部分陳情內容未獲認定，但針對教保服務人員不當管教情事，認定委員會明確決議該園一名教保員屬「情節重大」之不當管教，另名助理教保員則屬「情節輕微」之不當管教。

教保服務機構重大違法認定處理小組認定該幼兒園本身存在管理不善的違法情節，決議自115年2月1日起至116年1月31日止，減少其核定招生人數百分之二十。

關於家長強烈要求完整調閱監視畫面的問題，教育處表示已於8月6日函請教育部國教署就相關執行疑義進行解釋，目前正等待函釋結果，未來將依中央指引辦理。教育處強調，對於任何不當管教事件，均在第一時間掌握並立即啟動處理機制，持續追蹤案件進度。面對教保服務機構及家長陳情時，第一線同仁始終秉持專業、同理與尊重原則，保持良好互動。

