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幼兒園爆虐待性侵！6童受害158次　躲衣櫃喊：不要Finger inside

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一所知名連鎖準公共化幼兒園驚傳虐童案！短短10天內有6名幼童疑似遭幼師不當對待，且次數高達158次，包括擦屁股時指侵、私密處掉肉、踹頭，強拉幼童「關廁所」等，導致孩子身心嚴重受創，但縣府教育處調查後卻以「不當管教」結案，僅對老師裁罰23萬元、停職3年。今（15）日受害家長在縣議員陪同下控訴，痛批縣府敷衍了事，要求看監視器並重啟調查。

針對家長質疑，彰化縣政府教育局表示稍後將回應。

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次，議員許雅琳召開記者會痛批教育處消極處理。

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童共158次。（圖／記者唐詠絮攝）

記者會上，家長們沉痛的描述孩子遭遇。一名爸爸透露，2歲兒子去年11月起屁股異常紅腫，還有幼童哭喊「屁股痛痛」不要碰，就醫發現傷痕疑似遭異物侵入。更令人心痛的是，孩子事後出現創傷後壓力症候群（PTSD），不僅躲進衣櫃尖叫、抗拒洗澡上廁所，半夜還會驚醒哭求：「老師不要⋯⋯finger inside（手指在裡面）！」

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

另一名爸爸也出示女兒就醫紀錄，指出2歲女兒私密處「掉了一塊肉」，整天夾腿哭鬧不讓換尿布，醫師研判是抓傷、脖子有疑似勒痕，額頭也有一大塊瘀青，家長質疑「孩子不會無故受傷，為什麼縣府堅持僅以不當對待草草結案」

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

▲家長提出驗傷證明。（圖／記者唐詠絮攝）

許雅琳指出，教育處調查報告2周(上課10天)虐童158次，也不給家長看監視器畫面相當離譜，儘管家長提出具體事證，教育處科長指finger inside，對關鍵的性侵指控以「無直接證據」僅能以不當對待結論，讓家長怒轟：「難道要拍到手指伸進去才算嗎？」

▲彰化市連鎖幼兒園爆10天不當對待幼童158次。（圖／記者唐詠絮攝）

「孩子傷痕累累，縣府卻只想息事寧人！」家長痛批，調查報告漏洞百出。縣議員許雅琳更質疑：「多名幼童交叉指認同一名老師，身心科醫師也診斷出PTSD，這還不算證據？」並強調「我們要的不只是道歉，而是真相！」，並提告性侵及傷害，目前家長提出三大訴求，希望重啟調查，並追究園方責任，要求縣府提供長期諮商資源，協助孩子走出陰影。

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