社區守護升級！ 里港警守望相助隊防詐還助農守護家園

▲里港警辦理守望相助隊訓練。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為強化社區安全與民防能量，於9月25日及30日分兩梯次辦理「114年下半年度守望相助隊常年訓練」，來自高樹、鹽埔、里港、九如及霧台等鄉共15支守望相助隊踴躍參與。此次訓練不僅在統一觀念、精進技能上更進一步，也積極招募年輕新血加入，共同守護社區治安。

課程內容多元且貼近實務，包括家暴案件通報處理、交通指揮手勢演練、警察運用技能、災害預防及搶救通報、巡守勤務要領、全民國防教育法及防空避難知識等。分局長邱逸樵親自授課，教授巡守勤務重點；保安組長謝忠銘則以案例分享方式，講解實務中常見的突發狀況應變，讓隊員更能掌握協勤技巧。

訓練中，邱分局長也特別表揚13位在協助破案及「安心養殖專案」中表現突出的守望相助隊員，親頒獎狀與獎品，感謝他們對社區治安、婦幼安全、交通秩序、急難救助及護農護蝦的無私付出。

另考量屏北及山地鄉人口逐漸高齡化，加上近期AI詐騙猖獗，警方也藉此次訓練呼籲隊員將防詐觀念傳遞至社區各角落。尤其是標榜「短期高報酬」的投資話術，更要提醒鄉親切勿輕信，有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，才能避免陷入陷阱。

里港警分局強調，透過持續訓練與社區力量的凝聚，將建構更強韌的安全防護網，讓居民「生活更安全，社會更和諧」。