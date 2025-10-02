政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

記者崔至雲／台北報導

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流遭受嚴重災情，行政院長卓榮泰今（2日）表示，將以新台幣200億元為基礎，提出丹娜絲風災特別條例修正並追加特別預算，盼立法院朝野黨團支持。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（2日）日受訪指出，要看卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面，政院提案可以考慮；且他認為，政府應立即啟動國賠程序，並清楚說明善後重建條例。

▲立委傅崐萁。（圖／記者陳煥丞攝）



針對花蓮重建所需的經費，卓榮泰今說，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」已經公告花蓮全區劃定為災區，行政院會以200億為基礎，提出災後重建特別條例的修正以及預算追加，補足各項重建計劃所需經費，不會排擠到原來災後的協助工作，「這是最快、最有效率、最直接的方式」。

傅崐萁中午赴國民黨智庫參加立法實務研討會前受訪表示，堰塞湖不幸事件，感謝全國鏟子超人進到光復災區，救援受災家戶。對於政院會通過，要把丹娜絲颱風災後重建條例要增加200億，把堰塞湖事件重建放在丹娜絲條例裡面。國民黨有自己的重建的版本，要看卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面。畢竟每個地方受災狀況都有所不同，是否能一體適用在條例會再研究，但行政院若願意把光復災區的情況納入，可以考慮在丹娜絲條例增加200億。

傅崐萁也提到，卓榮泰上月30日接受總質詢，表示要究責疏失，事實上卓榮泰在9月24日到花蓮的第一句話，就是「有疏失」，那時就開始咎責。卓榮泰既然要查明真相，貫徹究責，他高度支持，但必須公正公開不可循私，民進黨過去弊案怎麼查都查不出來，監察院所有弊案都終結，民進黨司法檢察體系是否經的起人民考驗，「我們高度期待」。

傅崐萁強調，國內所有堰塞湖都是由中央管控，災難發生前，經濟部、農業部、花蓮縣府已經開過會，當時要求開口堤要補起來，經濟部沒做；要求農業部在潰堤當時要開啟海嘯警報，農業部也沒這麼做。

傅崐萁也呼籲，期待卓榮泰這次可以查明真相，還災民公道。且立刻啟動國賠，嚴重疏失造成人民財產傷害，還有善後重建條例，都要跟人民講清楚說明白。

