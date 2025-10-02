台灣崛起的一年！今年GDP估成長5.1％　贏南韓6倍之多

▲台灣科技出口帶動，今年GDP增長估計為南韓的6倍。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

亞洲開發銀行（ADB）於30日發布最新報告，將台灣2025年GDP成長率預測由3.5％大幅上調至5.1％，主要因科技出口強勁帶動整體經濟動能。相較之下，南韓成長預估僅為0.8％，韓媒形容兩國呈現「南北極化」，更指出今年是「台灣崛起的一年」。

報告指出，台灣今年上半年GDP年增率達6.8％，在科技產品出口與資本投資同步成長的推動下，經濟表現遠優於預期。亞洲開發銀行因此將全年預測值上調1.6個百分點至5.1％，為東亞主要經濟體中最為亮眼。

南韓媒體報導指出，台灣幾乎擁有東亞地區最高的經濟成長率，預估值是南韓的6倍以上，顯示台灣正因應美中貿易與科技重構而強勢突圍，被視為「翻轉時刻」的代表國家之一，並成為美國關稅戰下的最大贏家。

經濟學者分析指出，推動台灣經濟成長的主因在於人工智慧（AI）熱潮所驅動的高效能半導體需求激增。以台積電（TSMC，2330）為首的相關企業大幅擴大出口與設備投資，上半年私部門資本支出年增率達18.2％，其中以半導體設備為主要動能。

國際半導體產業協會（SEMI）統計顯示，台灣上半年半導體設備採購金額為158億美元（約新台幣4807億元），超越南韓同期的136億美元（約新台幣4138億元）。報告指出，台灣企業普遍採取「前置出口（front-loading）」策略，在美國關稅新制上路前加速出貨，致使第2季出口年增率暴升至35％，遠高於第1季的19％。

反觀南韓，儘管正加強AI與高階晶片領域的佈局，但仍受到美國針對高頻寬記憶體（HBM）等產品的出口限制與關稅壓力衝擊，對工業生產構成下行風險。亞洲開發銀行預測，南韓2026年經濟成長率僅為1.6％，仍低於台灣的2.3％。