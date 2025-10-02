店員竄改消費紀錄A走257元　代價被判刑3個月

記者黃翊婷／新北報導

男子阿茂（化名）今年4月間在超商擔任店員，卻利用職務之便，擅自更改顧客的消費紀錄，並將257元現金放入自己的口袋，結果被抓包，因而吃上官司。新北地院法官表示，考量到阿茂已經認錯，也返還侵占款項，最終依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿茂擅自竄改消費紀錄，侵占257元，結果被法院判處有期徒刑3個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂原本在超商擔任店員，負責結帳等事務，今年4月間卻利用職務之便，明知顧客沒有更改訂單，也沒有取消消費，竟擅自更改消費紀錄，將顧客的購物金額從帳上扣除，再把錢放入自己的口袋，總計侵占257元。

後來事情露餡，阿茂因而吃上官司。新北地院法官認為，阿茂的行為雖然不可取，但他侵占的款項僅257元，事後也已經發還，若依刑法第336條第2項論處法定最低刑度，仍猶嫌過重，因此依刑法第59條規定，酌量減刑。

法官表示，阿茂不思以正途賺取所需，竟利用擔任店員的機會，竄改消費紀錄、侵占款項，侵害到他人的財產權，考量到他始終坦承客觀犯行，過去沒有前科紀錄，最終依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。