社會 社會焦點 保障人權

偷吃人夫被抓包「再約車上探索」　閨蜜全認了卻喊沒錢賠

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與閨蜜小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互稱寶貝，甚至在被她抓包之後，仍相約「車內幽會」，憤而決定對小美提告求償100萬元。雖然小美雙手一攤表明沒錢賠償，但仍被新北地院法官判處應賠償人妻10萬元較為適當。

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小美與好友的丈夫阿強發展出超友誼的關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美是她的朋友，小美明知阿強已婚，兩人仍長期維持超友誼的親密關係，並自今年4月起在通訊軟體LINE中互稱「寶貝」、「親愛的」，傳送「想您」等曖昧訊息，甚至在被她抓包之後，仍繼續維持這段關係，甚至要求阿強刪除對話紀錄，兩人還以接送為由，在車上撫摸腹部、大腿等私密部位，讓她無法接受，憤而決定對小美提告求償100萬元。

對此，小美表示，對於人妻主張的侵權行為事實沒有意見，但她沒有能力賠償。

新北地院法官檢視阿強和小美的LINE對話紀錄，發現小美確實多次傳送「親愛的」、「想您了」等訊息，而且在阿強撫摸私密部位時，她也沒有表示拒絕，甚至在收到人妻傳訊息警告時，將該訊息轉傳給阿強，並囑咐阿強「您假裝不知道」、「刪除」。

法官表示，從上述證據可知，小美顯然知道阿強已婚，仍繼續與阿強保持親密關係、多次做出親暱舉動，明顯已經踰矩，確實侵害到人妻的配偶權，且達到情節重大的程度，考量到雙方的學經歷、工作、所得等因素，最終判處她應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與同事阿哲（化名）發生婚外情，兩人不僅在巷子裡摟抱、親吻，小花甚至將人帶回家中發生性行為，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償60萬元。雖然小花和阿哲均否認交往、發生性行為，但承認有過摟抱、親吻等行為，日前被桃園地院法官判處應連帶賠償30萬元給人夫。

小三吻人夫辯思想西化　正宮告討百萬

小三吻人夫辯思想西化　正宮告討百萬

控夫外遇還買嬰幼兒用品　妻提告慘輸

控夫外遇還買嬰幼兒用品　妻提告慘輸

恐怖情人鋸齒刀割喉　她全身赤裸衝超商滴血求救

恐怖情人鋸齒刀割喉　她全身赤裸衝超商滴血求救

阿公帶小三上摩鐵　正宮嬤蹲點活逮

阿公帶小三上摩鐵　正宮嬤蹲點活逮

