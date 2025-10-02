酒駕未肇事辯「危險低於闖紅燈」　駕駛求免關被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）第4次酒駕被查獲，因而必須入監服刑5個月，但他向法院聲明異議，強調他是在喝完酒13個小時之後，以為酒精已經代謝完畢，才會開車，況且他沒有肇事，「危險低於闖紅燈、闖越平交道等交通違規」，希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。不過，橋頭地院法官日前審理之後，裁定駁回阿榮的訴求。

▲阿榮辯稱自己酒駕未肇事，危險低於闖紅燈等交通違規事件。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，他因酒駕被法院判處有期徒刑5個月，併科罰金5000元，但執行檢察官認為他有4次酒駕紀錄，所以不同意易科罰金或易服社會勞動，可是距離上次酒駕被抓，已經是14年前的事情，他應當不算累犯。

阿榮接著說道，事發當日，他是在喝完酒13個小時之後才開車，當時以為酒精已經代謝完畢，並非故意酒駕，頂多算是有過失；此外，他在開車過程中沒有肇事，所產生的危險低於闖紅燈、闖越平交道等交通違規，加上若入監服刑會對家庭經濟造成重大影響，因此希望能獲得易科罰金或易服社會勞動的機會。

不過，橋頭地院法官認為，阿榮在前3次酒駕案件中，都獲得易刑的機會，卻還是再犯，而且他在第4次酒駕案件中，測得的吐氣中酒精濃度為每公升0.73毫升，數值不低，竟辯稱「危險低於闖紅燈」，顯然是心存僥倖、未見悔改，對酒駕行為抱持隨意放縱的態度。

法官表示，經查，檢方的指揮命令裁量沒有違法，也沒有逾越比例原則，本院應予尊重，最終認定阿榮的聲明異議為無理由，裁定駁回，全案仍可抗告。

