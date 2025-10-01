　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕挨罰1.5萬元　「警2疏漏」騎士翻盤免罰

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿哲（化名）今年4月間騎車行經台中市南屯區文心南七路與文心南路口，因酒駕被警員攔查，挨罰1萬5000元，他提出行政訴訟，反控警方酒測流程違規。台中高等行政法院法官審理之後，認為警方沒有執行酒測的錄影畫面，也沒有告知可以先要求漱口，確實違規，最終裁定撤銷原處分。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲阿哲酒駕被警員攔查。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲今年4月間騎車行經台中市南屯區文心南七路與文心南路口，經警員認定有酒駕行為，當場舉發，因而挨罰1萬5000元罰鍰、吊扣機車駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿哲不滿挨罰，決定提出行政訴訟。台中高等行政法院法官表示，經查，本案只有警員對阿哲實施酒測結束後的交談畫面，沒有警員對阿哲實施酒測過程的錄影畫面，而且警員在實施酒測之前，沒有告知阿哲可以在「飲用酒類或其他類似物結束後15分鐘再進行酒測」，也沒有告知可以先要求漱口，確實違反處理細則第19條之2第1項第2款的規定。

法官表示，原處分裁罰有所違誤，阿哲訴請撤銷原處分，為有理由，應予准許，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

09/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

酒駕挨罰1.5萬元　「警2疏漏」騎士翻盤免罰

台中高等行政法院酒駕

