彰化金髮女開休旅車撞電桿！帶受傷女兒棄車落跑　酒測值0.79

記者唐詠絮／彰化報導

彰化北斗鎮昨（29日）下午發生一起離譜的自撞車禍！一名49歲阮姓媽媽酒後駕休旅車載著女兒，行經復興路左轉光仁街時，直接撞上路邊電線桿，「砰」的巨響引發附近住戶側目。因撞擊力道猛烈，車頭零件瞬間掉落，阮女倒退嚕橫霸車道，棄車落跑，事發當時正值倒垃圾時間，不少民眾目擊撞擊過程。

▲彰化北斗鎮發生酒駕自撞電桿棄車落跑。（圖／民眾提供）

依據曝光的監視器，昨天下午4時41分許，一頭金髮的阮女自撞後試圖「倒退嚕」離開，輪胎甚至輾壓到撞落的零件，但最後不明原因放棄，將車輛逆向停在雙黃線上。隨後她與女兒下車，拿著隨身物品快步往復興路方向逃逸。

離去後，母女倆一度走到附近彩券行外徘徊，疑似想尋求協助，引發路人注意。消防救護人員獲報到場時，只見空車停在路中，未見駕駛蹤影；警方在10分鐘內於附近尋獲兩人，並將臉部與腳部擦傷的女兒送醫，幸無生命危險。

阮女經酒測，數值高達0.79mg/l，明顯超標。警方於偵詢後，已依公共危險及肇事逃逸等罪嫌將她移送法辦，詳細肇事原因仍有待檢方進一步調查釐清。

