北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

北捷優先席爭議成輿論焦點，一名曾姓阿嬤強逼年輕人讓座，還用物品挑釁，遭對方一腳踹飛。事後她的黑歷史被網友挖出，包括研討會蟑螂、慣竊行為，甚至曾造謠台大教授性騷擾自己。網友回顧這名女子的種種行徑，直呼「橫行10多年，真是朝聖級人物」。

北捷曾女過去行徑被網友不斷起底，發現她不僅是「研討會蟑螂」，還曾汙衊台大教授性騷，甚至多次偷竊，其中又以「凡異計畫」最引起網友好奇。

▲北捷上搶優先席遭踹飛的曾姓婦人(73歲)，於北市大同區一家便利商店遭警方帶回。（圖／記者邱中岳攝）

知名論壇mobile01一篇文章提及2012年的一樁醫療糾紛，當時台大張姓教授因妻子癌症病逝，提告主治醫師未妥善告知病情，要求精神賠償。該案法院判決醫師賠償100萬，引發醫界激烈討論。然而，曾女卻藉此事件在論壇造謠張教授收買司法人員偽造判決書，言論遭中研院研究員打臉，直指她平日常騷擾助理，甚至連工友都對她印象深刻。

曾女曾因對張教授提出「凡異計畫」合作邀約被拒，懷恨在心，散布性騷擾不實指控，最終遭法院認定誹謗與強制未遂罪成立，判拘役90日，緩刑2年並接受心理輔導。如今北捷事件再度成為輿論焦點，不少網友挖出曾女相關貼文，紛紛留言「這女人作惡10多年，真是朝聖級人物！」

▲曾女因在捷運要求讓座引起關注。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

根據判決書，曾婦於2003年起，多次強迫張教授參與她的凡異計畫構想，但遭拒後依然不罷休，甚至向其他教授郵寄誹謗信件，企圖逼迫張教授妥協。士林地檢署因此以妨害自由及誹謗罪起訴她。庭訊時，曾婦否認所有指控，甚至表示願意接受測謊，但法院認定她的行為已構成犯罪，導致教授身心受創，最終判處拘役90日，可易科罰金，並緩刑2年。