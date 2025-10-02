北捷被踹婦新視角影片曝光！　她先撞2次才遭踹飛

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓婦人因在台北捷運上要求一名年輕男子讓座，遭一腳踹飛，引發社會大眾討論。而在網路上出現事發當時的新視角影片，只見曾婦先用手上的提袋撞擊男子的膝蓋，想要再撞第二次時，才被男子擋下並一腳踢開。

▲在新視角影片中，明確可見曾婦至少用提袋撞擊男子2次。（圖／翻攝自Facebook／記者爆料網）

臉書「記者爆料網」1日公布一段台北捷運讓座事件的新視角影片，影片中，曾婦疑似做出騷擾行為，整個人還踉蹌了一下，接著她使用手上的提袋撞擊坐在優先席上的男子膝蓋，見男子只是把自己的東西交給他人保管，仍然沒有起身讓座的意思，她便再次用提袋撞擊，結果被男子擋下並一腳踹飛。

新視角影片曝光之後，網友們紛紛留言表示，「先動手就是不對」、「敬老是建立在尊重彼此的前提下」、「從這個角度看，那個阿婆用袋子撞的時候還挺大力的」、「台灣就是一堆道德綁架，老人先動手打人，而且兩個角度都是她先動手，還不止一次，真的讓人拳頭很硬」。

而曾婦在事發之後，因身負多起竊盜案遭通緝，1日在台北市一間超商被警員逮捕，但她當日便繳交1萬5000元罰金，重獲自由。不過，有其他網友目擊，曾婦1日搭乘捷運時，選擇坐在淺藍色的一般座位，沒有再執意要坐優先席。