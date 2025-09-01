　
社會 社會焦點 保障人權

高雄玄案！伴女友腐屍突發狂攻擊醫院　檢將進行斷掃描追查死因

▲郭姓死者的妹妹、妹夫趕抵殯儀館認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大社區在上（8）月30日驚傳命案！一名54歲郭姓女子被發現陳屍在租屋處，全身腫脹發黑、屍臭難耐，疑已死亡至少2至3天；同居的43歲張姓男友則在義大醫院情緒失控鬧事，隨後被警方壓制，現已列為關係人並強制送醫治療。不過男子為何清晨砸醫院，動機至今仍是謎，現在檢方將在2日上午將對郭女遺體進行斷層掃描，找尋相關死亡原因。

警方調查，案發當天凌晨5點多，張男情緒激動，在醫院門口大喊大叫，甚至撿起磚塊砸破玻璃並攻擊保全，造成保全鼻部受傷流血。員警趕抵後與保全合力將他壓制，依毀損與傷害罪嫌帶回派出所，並通知其姊姊到場協助。未料張男姊姊回租屋處找弟弟女友，竟驚見郭女倒臥床上，屍體腫脹發黑，枕頭帶有血跡，牆面更疑似有「噴濺」血跡，嚇得立刻報警。

▲郭女遺體被送至殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄女於租屋處身亡，身體腫脹發黑，疑已死亡2至3天。（圖／記者吳世龍攝）

檢警初步相驗，郭女身上並無明顯外傷，但眼部嚴重浮腫，不排除生前曾遭撞擊。警方指出，張男因施打鎮定劑，目前尚未能正常詢問，製作筆錄過程語無倫次，同時仍在醫院就診治療當中，並沒有進一步的突破，仍不清楚其攻擊醫院的真正原因跟死亡案相關細節；至於外界關注的醫療糾紛可能性，警方強調，死者過往的就醫紀錄需向醫院調閱，以釐清是否涉及糾紛或其他隱情。

仁武分局今日進一步表示，檢察官已排定鑑驗時程，將於 9月2日上午11時進行斷層掃描，9月4日上午9時安排解剖，以釐清死因是否涉及外力或他殺。警方解釋，電腦斷層能協助判斷死者是否有顱內出血、骨折或內臟破裂等外傷跡象，做為是否涉及外力或他殺的重要依據；若影像未能釐清，仍需透過解剖與毒物檢驗確認死因。

警方強調張姓男子在傷害跟毀損筆錄部分已經完成移送。而在郭姓女子死亡案當中，目前張男仍列為關係人，待解剖結果出爐後，再視情況考量是否轉列被告，全案正持續偵辦中。

