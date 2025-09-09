　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／逆子遭刺殺慘無全屍！野狗啃掉遺體腳趾　坐立屍旁不願走

記者許權毅／台中報導

台中市一名李男毆打媽媽，結果遭表弟等人教訓，打到他手腳骨折，住院期間又到外頭跟人結怨，結果遭亂刀刺死。據了解，李男在一處草莓園遭刺後，倒臥在大雨之中，雨水不斷沖刷，李男血流到乾，全身發白。更驚悚的是，李男右腳趾疑遭野狗啃食，已經缺失。目擊者還說，狗兒當下還坐在屍體旁，不肯離去。

▲▼獨／死無全屍！台中男打母又遇刺殺　野狗啃掉遺體腳趾...伴屍不肯走。（圖／民眾提供）

▲台中發生兇殺命案，一名李男遭一名菲國男子持刀砍殺。（圖／民眾提供）

【相關報導】獨／台中男毆母、姨遭表弟痛打骨折住院　7天後醫院外被亂刀砍死

據悉，李男在6日23時許獨自從慈濟醫院離開，在雨中撐傘往潭興路方向前進，去向不明，結果行經一處草莓園時，遇到一名菲律賓籍失聯移工，雙方發生口角，移工拿出水果刀刺擊李男胸口，隨後落跑而逃。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼李男（上）當時半夜離開醫院，遇到菲律賓籍男子（下），遭持刀刺殺。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

7日一早，已經是事發後6小時，李男被發現倒臥在草莓園旁的農田小路上，疑似因為大雨沖刷，李男倒在血泊中不斷失血，就連傷口處都已經被雨水淋到發白，失去血色，疑似又因為血腥味，引起附近野狗靠近，有民眾看見虎斑狗、黃狗，對李男腳趾舔舐啃食。

▲獨／死無全屍！台中男打母又遇刺殺　野狗啃掉遺體腳趾...伴屍不肯走。（圖／記者許權毅攝）

▲報案者跟記者說，當下確實有看到一隻虎斑狗，就在李男屍體旁舔舐。（圖／記者許權毅攝）

目擊、報案的一名男子證實，當時6點半左右，看見李男正躺在農田道路中，一旁有一支雨傘撐開，還有一隻狗坐在一旁，不肯離去，一度以為李男是酒醉，一旁犬隻是其飼養的狗，且該犬隻在附近沒看過。趕緊報案後，員警大概2分鐘馬上就到了，

目擊者說，當時停在巷口，距離大概10多米，狗兒確實有舔舐腳部的動作，但是否有啃咬，距離太遠無法看清。另外，看到李男時，全身是赤裸狀態，沒有衣服。

▲獨／死無全屍！台中男打母又遇刺殺　野狗啃掉遺體腳趾...伴屍不肯走。（圖／記者許權毅攝）

▲李男遺體曝露在農田小路6小時才被人發現。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》重回現場，詢問附近民眾是否有看過附近出沒野狗，大多數人印象不深，也沒有民眾養狗。但有民眾說，附近工廠會有民眾放置剩菜剩飯，會有幾隻野狗跟數隻野貓到處覓食，證實附近會有野狗出沒。

據了解，李男遺體右腳掌出現缺失，右腳趾到腳背約五分之一處，已經消失，疑似就是被野狗啃掉，死相淒慘。李母雖遭李男家暴，但今早看見兒子死無全屍，仍悲痛不已。

▲▼李男打母遭刺死,相驗。（圖／記者許權毅攝）

▲據悉，李男遺體右腳趾已經遭啃食消失，死無全屍。（圖／記者許權毅攝）

據查，案發地點位在偏僻農田小路，檢警在現場竹林邊發現兇器，李男遺體發白，血水也流光，經擴大搜尋、調閱監視器後，才發現一名身穿背心的男子相當可疑，發現他是附近菲律賓籍移工，當時大雨，卻未撐傘出現在附近，遭檢警鎖定，7日下午3點多，在其宿舍將人逮捕到案。

李男素行不良，親友也相當頭痛。李男阿姨說，也是看到新聞才得知此事，相當震驚，原先以為是被毆打後死亡，沒想到是他殺。阿姨說：「他不只對家人，整個新社他都到處嗆聲，說要去砸店，對疼愛他的人他都欺負，自作孽，現世報。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄總圖拍謎片　台灣臀后51萬追蹤IG消失
批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府
《哈利波特》推手驚傳過世！
玖壹壹太狂了！辦音樂節「竟請出超大咖電音教父」
快訊／5縣市大雨特報！雨下不停
快訊／嘉義連傳12聲槍響！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

高雄總圖拍謎片「警方要抓人」　台灣臀后51萬追蹤IG消失

快訊／嘉義街頭驚悚追逐10分鐘！贓車男衝撞員警　警連轟12槍制伏

快訊／北院收到北檢抗告狀了！高院今晚不裁定

獨／逆子遭刺殺慘無全屍！野狗啃掉遺體腳趾　坐立屍旁不願走

張安樂率統促黨自由廣場集會　遭北市警舉牌解散

雷達鎖定！鼻頭外海查獲違規拖網漁船　海巡嚴正執法守護漁權

快訊／訊達電腦內線交易！3組人馬進場海撈　董座6被告遭約談

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

高雄總圖拍謎片「警方要抓人」　台灣臀后51萬追蹤IG消失

快訊／嘉義街頭驚悚追逐10分鐘！贓車男衝撞員警　警連轟12槍制伏

快訊／北院收到北檢抗告狀了！高院今晚不裁定

獨／逆子遭刺殺慘無全屍！野狗啃掉遺體腳趾　坐立屍旁不願走

張安樂率統促黨自由廣場集會　遭北市警舉牌解散

雷達鎖定！鼻頭外海查獲違規拖網漁船　海巡嚴正執法守護漁權

快訊／訊達電腦內線交易！3組人馬進場海撈　董座6被告遭約談

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

盜採挖出美濃大峽谷！陳其邁才震怒　大樹又見「山林遭剃頭」

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

貨物稅補助搶先看！SYM多款機車購買享六千最高優惠

鹿晗被爆分手時間點！　關曉彤「循環播失戀歌」合作事業也切割

高雄總圖拍謎片「警方要抓人」　台灣臀后51萬追蹤IG消失

楊貴媚「中山站街頭突然倒下」無預警摔傷　曝疫情後五年還有後遺症：喉嚨壞了

批柯文哲「攻擊元首」！民眾黨回嗆總統府：鬼月不要鬼話連篇

LINE「13款免費貼圖」限時下載！小狗狗波比、雪豹超可愛

新北2米臭青母闖農舍困魚網　動保員「左右開弓」專業拆網救援

《星期三》第2季狼女與隱形女舞蹈、星期三跳BLACKPINK掀話題　

霍格華茲城堡出自他手！《哈利波特》推手離世　史都華克雷格享壽86歲

【誰教的啦XDD】泰國導遊誤學台語髒話！網笑：唸得比台灣人標準

社會熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「鋪垃圾袋」硬上：是妳我不悔

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

喪屍開山刀砍律師頭　恐怖假釋男曾奪2命

更多熱門

相關新聞

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

看到行李箱就傷心　黃金獵犬歪頭哭哭爆紅

加拿大一隻叫做查理(Charlie)黃金獵犬看到主人拿出行李箱，突然變得很傷心，因為牠知道這代表主人會有一段時間不在身邊，可憐的模樣讓牠爆紅，獲得100多萬點閱。

獨／逆子慘被冷血男砍死　殺人棄刀淡定畫面曝

獨／逆子慘被冷血男砍死　殺人棄刀淡定畫面曝

盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶

盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶

即／彰化失智嬤失蹤10天　水溝內發現冰冷遺體

即／彰化失智嬤失蹤10天　水溝內發現冰冷遺體

菲籍男「雨夜冷血殺人」水果刀猛刺　惡霸倒路邊6hr血流乾

菲籍男「雨夜冷血殺人」水果刀猛刺　惡霸倒路邊6hr血流乾

關鍵字：

台中全屍啃咬腳趾遺體伴屍刺殺

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

柯文哲交保「是民進黨設計的局」　媒體人曝劇本

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面