獨／逆子遭刺殺慘無全屍！野狗啃掉遺體腳趾　坐立屍旁不願走

記者許權毅／台中報導

台中市一名李男毆打媽媽，結果遭表弟等人教訓，打到他手腳骨折，住院期間又到外頭跟人結怨，結果遭亂刀刺死。據了解，李男在一處草莓園遭刺後，倒臥在大雨之中，雨水不斷沖刷，李男血流到乾，全身發白。更驚悚的是，李男右腳趾疑遭野狗啃食，已經缺失。目擊者還說，狗兒當下還坐在屍體旁，不肯離去。

▲台中發生兇殺命案，一名李男遭一名菲國男子持刀砍殺。（圖／民眾提供）



據悉，李男在6日23時許獨自從慈濟醫院離開，在雨中撐傘往潭興路方向前進，去向不明，結果行經一處草莓園時，遇到一名菲律賓籍失聯移工，雙方發生口角，移工拿出水果刀刺擊李男胸口，隨後落跑而逃。

▲▼李男（上）當時半夜離開醫院，遇到菲律賓籍男子（下），遭持刀刺殺。（圖／民眾提供）



7日一早，已經是事發後6小時，李男被發現倒臥在草莓園旁的農田小路上，疑似因為大雨沖刷，李男倒在血泊中不斷失血，就連傷口處都已經被雨水淋到發白，失去血色，疑似又因為血腥味，引起附近野狗靠近，有民眾看見虎斑狗、黃狗，對李男腳趾舔舐啃食。

▲報案者跟記者說，當下確實有看到一隻虎斑狗，就在李男屍體旁舔舐。（圖／記者許權毅攝）



目擊、報案的一名男子證實，當時6點半左右，看見李男正躺在農田道路中，一旁有一支雨傘撐開，還有一隻狗坐在一旁，不肯離去，一度以為李男是酒醉，一旁犬隻是其飼養的狗，且該犬隻在附近沒看過。趕緊報案後，員警大概2分鐘馬上就到了，

目擊者說，當時停在巷口，距離大概10多米，狗兒確實有舔舐腳部的動作，但是否有啃咬，距離太遠無法看清。另外，看到李男時，全身是赤裸狀態，沒有衣服。

▲李男遺體曝露在農田小路6小時才被人發現。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》重回現場，詢問附近民眾是否有看過附近出沒野狗，大多數人印象不深，也沒有民眾養狗。但有民眾說，附近工廠會有民眾放置剩菜剩飯，會有幾隻野狗跟數隻野貓到處覓食，證實附近會有野狗出沒。

據了解，李男遺體右腳掌出現缺失，右腳趾到腳背約五分之一處，已經消失，疑似就是被野狗啃掉，死相淒慘。李母雖遭李男家暴，但今早看見兒子死無全屍，仍悲痛不已。

▲據悉，李男遺體右腳趾已經遭啃食消失，死無全屍。（圖／記者許權毅攝）



據查，案發地點位在偏僻農田小路，檢警在現場竹林邊發現兇器，李男遺體發白，血水也流光，經擴大搜尋、調閱監視器後，才發現一名身穿背心的男子相當可疑，發現他是附近菲律賓籍移工，當時大雨，卻未撐傘出現在附近，遭檢警鎖定，7日下午3點多，在其宿舍將人逮捕到案。

李男素行不良，親友也相當頭痛。李男阿姨說，也是看到新聞才得知此事，相當震驚，原先以為是被毆打後死亡，沒想到是他殺。阿姨說：「他不只對家人，整個新社他都到處嗆聲，說要去砸店，對疼愛他的人他都欺負，自作孽，現世報。」