虎媽不當管教21歲女兒！疑長期營養不良餓死　採集胃部殘渣化驗

▲台中大甲一間透天厝，陳女疑似遭媽媽拘禁致死，案件相當離奇。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名21歲陳女被發現陳屍家中，遺體被發現嚴重枯瘦，媽媽詹女涉拘禁致死遭收押、爸爸今早被改列妨害自由被告10萬交保。檢方今日上午解剖，確定陳女身上沒有可疑外傷，但身形消瘦，疑似是長期營養不良導致，已採集腸胃殘渣進一步分析鑑定，以確認她是否遭餓死。

陳家多年前搬到大甲該棟透天社區，是在社區角落一戶，平時跟鄰居也互動不多，但陳母詹女長年都是擔任家管，眾所皆知，知道詹女控制欲較強，猶如人稱的「虎媽」。陳家爸爸在擔任資深做工師傅，不太管家內事，都由太太負責，陳家大姊則是在外讀書，近年不在家，並不知情。

據了解，專案小組不排除，詹女因為強勢，管教女兒陳女方式出問題，兩人因此發生冷戰，詹女動手「鎖門」，才被檢方認定為拘禁行為，加上陳女賭氣，未求救，詹女敲門未獲得女兒回應，僵持越鬧越久，最終一場冷戰竟演變成命案。

陳女已經21歲，已經休學長達至少3年以上，也沒有到外工作，平時就待在家，但倘若成年女子遭家人嚴重拘禁、限制自由，理應會尋找求救機會。不過，陳女房內陳設正常，也無對外求救跡象，也未留卜特殊字條等，檢警目前已經排除與宗教或輕生等因素。

檢方昨日複訊後，認定詹女有刻意鎖上房門舉動，由警方移送的妨害自由、過失致死，案由更改為拘禁致死重罪聲押獲准，中院更認定，詹女有刻意隱瞞死訊，且有串供、滅證、逃亡之虞。

今日上午傳喚陳女父親到案，陳男近日都有在家，卻未發現女兒異狀，檢警無法確定是否有共同拘禁行為，但嫌疑無法排除，諭知證人轉列被告，依妨害自由罪嫌10萬元交保候傳，至於陳女死因，有待檢警進一步調查釐清。