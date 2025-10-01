▲楊貴媚站台守護偏鄉長輩，品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

台灣已正式進入「超高齡社會」，長者健康與營養成為重要課題。10月1日國際老人節這一天，美國的成人營養保健品牌攜手1919食物銀行，共同啟動「營養公益平台」，從花蓮出發推展至全台，希望將正確營養知識帶進偏鄉，幫助長輩「不只吃得飽，更要吃得健康」。

公益大使、金馬影后楊貴媚也到場力挺。她分享到，自己在照顧長輩過程中深刻體會到「營養」的重要性，因此呼籲更多人加入行動，用實際關懷讓偏鄉長輩獲得健康支持。

▲金馬影后楊貴媚呼籲大家關懷偏鄉長輩，強調營養對健康的重要性 。（圖／品牌提供）

1919食物銀行長期推動「惜食計畫」，把各界捐贈的食材送到部落文健站、長照據點與社福機構，累計已服務逾8萬5千戶家庭。不過單有食物仍不足以改善長輩健康，因此這次與「百仕可營養公益平台」結合，透過營養師設計的「營養一站通」活動，把複雜的飲食概念轉化為趣味遊戲與教材，讓志工、照服員能將觀念帶進社區，幫助長輩建立正確飲食習慣。

生達醫藥集團百仕可代 表曾博湘總經理指出，首發場選在花蓮舉行，未來將推展至全台30個中繼據點，服務超過16萬家庭，期望翻轉偏鄉的營養落差，讓長輩能更健康地生活。