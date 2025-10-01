　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

楊貴媚站台守護偏鄉長輩　品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲楊貴媚站台守護偏鄉長輩，品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

台灣已正式進入「超高齡社會」，長者健康與營養成為重要課題。10月1日國際老人節這一天，美國的成人營養保健品牌攜手1919食物銀行，共同啟動「營養公益平台」，從花蓮出發推展至全台，希望將正確營養知識帶進偏鄉，幫助長輩「不只吃得飽，更要吃得健康」。

公益大使、金馬影后楊貴媚也到場力挺。她分享到，自己在照顧長輩過程中深刻體會到「營養」的重要性，因此呼籲更多人加入行動，用實際關懷讓偏鄉長輩獲得健康支持。

▲▼ 。（圖／品牌提供）

▲金馬影后楊貴媚呼籲大家關懷偏鄉長輩，強調營養對健康的重要性 。（圖／品牌提供）

1919食物銀行長期推動「惜食計畫」，把各界捐贈的食材送到部落文健站、長照據點與社福機構，累計已服務逾8萬5千戶家庭。不過單有食物仍不足以改善長輩健康，因此這次與「百仕可營養公益平台」結合，透過營養師設計的「營養一站通」活動，把複雜的飲食概念轉化為趣味遊戲與教材，讓志工、照服員能將觀念帶進社區，幫助長輩建立正確飲食習慣。

生達醫藥集團百仕可代 表曾博湘總經理指出，首發場選在花蓮舉行，未來將推展至全台30個中繼據點，服務超過16萬家庭，期望翻轉偏鄉的營養落差，讓長輩能更健康地生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫
快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課
馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待
范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！　工作室：再入中國台灣
1500坪「內建火車」民宿毀了！小狗困9天奇蹟生還
獨／富二代涉下藥偷拍多女卻脫罪　被害女淚求立委幫忙
快訊／北北桃YouBike大當機！交通局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環　助學子點亮追夢新里程

楊貴媚站台守護偏鄉長輩　品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」

芥菜種會啟動「串聯全台5大行動」　恰恰彭政閔號召陪伴兒少

台灣三星電子捐贈總市值150萬元家電與手機產品　提供災民即時支援

青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環　助學子點亮追夢新里程

楊貴媚站台守護偏鄉長輩　品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」

芥菜種會啟動「串聯全台5大行動」　恰恰彭政閔號召陪伴兒少

台灣三星電子捐贈總市值150萬元家電與手機產品　提供災民即時支援

青春不迷航！浪LIVE四連擊力挺反毒公益

岳東華神撲「一顆星接殺」　熄滅悍將反攻火焰

12位「演技非凡」的韓國偶像！潤娥實力爆棚　陸星材一人飾兩角網狂讚

「北捷婦揮袋逼讓座被踹」掀兩派戰翻　雙胞胎佩佩：別急著選邊站

韓國現代百貨快閃A11最火品牌一次看　IU愛牌MUCENT、蝴蝶結控必收Ronron

富商前男友出庭哽咽控遭騙420萬　薛楷莉翻白眼冷回：別再說謊

快訊／紅警警戒中！花蓮光復鄉10／2繼續停班停課　災後搶修中

原住民翁困多天奇蹟生還！國軍弟兄細心幫洗腳　他激動道謝：Aray

馬太鞍溪堰塞湖「紅警續發」！水位降118m仍嚴陣以待　18死6失聯

公費流感+新冠疫苗同步開打　台中醫院專區出現「捲袖人潮」

網熱議「2010年代死語」驚見Hold住姐金句　釣出本尊：我還沒死透

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

公益熱門新聞

台灣三星電子捐贈家電與手機　提供災民即時支援

芥菜種會啟動「串聯全台5大行動」

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

楊貴媚站台守護偏鄉長輩

7-11、全家花蓮賑災送物資　捐款步驟一次看

早餐是夢想的開始！王令麟頒發獎學金延續愛的循環

迷途重生的力量！阿凱持續散發正能量

阿凱助更生人迎接全新人生

正能量阿凱　以生命故事傳遞重生希望　

正能量阿凱　用生命故事點亮希望火苗

中國信託金控捐款1700萬助台南風災重建

秦慧珠辦公益園遊會關懷弱勢

阿凱以行動啟發青少年走上重生之路

耕建築董座推「愛到最高點」替偏鄉學童圓夢

更多熱門

相關新聞

北捷阿嬤被踹飛…楊貴媚看過影片發聲！還原捐錢賑災過程

北捷阿嬤被踹飛…楊貴媚看過影片發聲！還原捐錢賑災過程

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。今（1）日楊貴媚出席活動時也坦言自己有看到這個新聞，並分享了自己的看法。

芥菜種會啟動「串聯全台5大行動」

芥菜種會啟動「串聯全台5大行動」

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

浪LIVE四連擊！守護青春不走歹路

永慶加盟四品牌攜手租賃公會　募得711袋血袋

永慶加盟四品牌攜手租賃公會　募得711袋血袋

關鍵字：

公益愛心雲營養公益平台1919食物銀行楊貴媚偏鄉長者成人營養保健品牌

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

一待就是16年！從打工做到管理職 這品牌如何留住員工

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面