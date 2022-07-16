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偏鄉家庭最暖夥伴！遠雄文教公益基金會挺進台東長濱

▲偏鄉家庭最暖夥伴！遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供） 

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱，為偏鄉孩童修繕居住環境。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

記者黃稜涵／採訪報導

拿著工具敲敲打打，遠雄文教公益基金會挺進台東長濱，為偏鄉孩童修繕居住環境，替他們打造安全的避風港，即便疫情尚未完全解除，但企業志工在高規的防疫措施下，持續傳遞善的力量，希望成為偏鄉家庭最溫暖的夥伴！

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲▼即便疫情尚未完全解除，但企業志工在高規的防疫措施下，成為偏鄉家庭最溫暖的夥伴。

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

遠雄營造志工們紛紛表示，希望給偏鄉家庭一個新的環境，讓小孩能夠安心的成長，范修嘉指出「這回來台東修繕，有進行了門片的更換、油漆、屋頂防水，還有一些設備的安裝」，志工廖一上提到，「也許經濟狀況跟我們其實是蠻有落差的，透過這樣子的協助一個行為，可以讓他獲得一些生活上的改善」。

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲▼遠雄營造志工們紛紛表示，希望給偏鄉家庭一個新的環境，讓小孩能夠安心的成長。

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

空間狹小、牆壁斑駁，房間有多處破損無法居住，在台灣東部有許多家庭在居住環境上資源缺乏，但又沒有能力進行房屋修繕，因此遠雄文教公益基金會號召企業志工，一同響應公益修繕，用自己的專業來回饋社會，志工沈育信認為
「營造是我們的本業，我們賣的不是房子，我們賣的是夢，幫人家就是把房子維修好，也算是幫人家把夢想完成」。

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲▼台灣東部有許多家庭在居住環境上資源缺乏，但又沒有能力進行房屋修繕，台東縣政府社會處保護服務科胡社工表示，「借此機會請遠雄基金會來協助這個家庭」。

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

台東縣政府社會處保護服務科胡社工說明，「台東偏鄉家庭的子女眾多，環境非常的小，他們的房間可能大家都有看到，這麼小的環境卻要擠上這麼多的人，其實很難去維持住，他自有的基本生活需求，所以才會藉此機會，請遠雄基金會來協助這個家庭」。

▲遠雄文教公益基金會挺進台東長濱。（圖／遠雄文教公益基金會提供）

▲遠雄志工走進台灣每個角落，幫助偏鄉家庭構築夢想中的家。

新冠疫情延燒，也讓貧富差距擴大！根據行政院主計總處公布的「2020年台灣家庭收支調查」，高所得家庭與低所得家庭間差距擴大為6.13倍，創近8年新高，此時此刻對許多弱勢家庭而言，是雪上加霜、苦不堪言。儘管疫情改變生活型態，但遠雄志工們送暖不停歇，走進台灣每個角落，幫助偏鄉家庭構築夢想中的家，也希望發揮拋磚引玉的力量，號召更多善心人士與團體加入公益行列，一同為孩子們打造溫暖的避風港

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