芥菜種會啟動「串聯全台5大行動」　恰恰彭政閔號召陪伴兒少

▲芥菜種會啟動「用愛串聯全台×多走一哩路暨2026五大服務方針」，球星恰恰彭政閔以公益大使號召。（圖／芥菜種會）



記者林育綾／台北報導

基督教芥菜種會今（1）日宣告啟動「用愛串聯全台×多走一哩路暨2026五大服務方針」陪伴脆弱家庭孩子走得更遠，知名球星恰恰彭政閔以公益大使身分，透過影片呼籲集結社會力量，支持兒少安心成長。其中有新住民媽媽現身，提到一人照顧公婆、兩個孩子、臥病的先生，幾乎喘不過氣，芥菜種會幫忙後也感動表示「我真的鬆了一口氣」。

彭政閔與芥菜種會合作超過12年，從捐款、贈送球衣球鞋，到舉辦粉絲見面會，都積極參與兒少服務。他表示，人生就像比賽，多跑一個壘包，就可能改變結果；多走一哩路、多付出一點愛，就能改變孩子及家庭的未來。尤其成為父親後，更關注脆弱家庭兒少，率先簽名響應活動。

芥菜種會推動「三福助人網」，以「福音、扶助、扶立」三大理念，幫助弱勢家庭重建生活、強化社區韌性。執行長李肇家指出，「5大服務」方針聚焦孩子與家庭需求，包括「家的扶助」保障基本生活與就學，「家的安全」維護居家環境與防災，「陪伴教育」培養品格與學習動力，「照顧者學校」提升主要照顧者能力，還有「以工帶振」協助家庭自立、減輕經濟壓力。

▲慧雯（右）獨自撐起家庭經濟的重擔，透過芥菜種會認養服務得以喘息。（圖／芥菜種會）

來自越南的新住民媽媽慧雯，是芥菜種會認養家庭的照顧者，不僅要照顧年邁的公婆、兩個孩子，臥病的先生也無法分擔家計，因此她同時兼職打掃與餐廳幫工，幾乎沒有喘息空間。

直到婆婆有天對她說「今天有人來說可以幫妳」，她表示「我真的鬆了一口氣，原來我不是一個人」。透過孩子就讀學校的轉介，慧雯和孩子成為芥菜種會關懷的認養家庭，不僅有每個月持續的生活物資，慧雯更透過「以工帶振」計畫，在芥菜種會孫理蓮紀念營地製作冷凍料理包，培力技能、重拾自信，讓家庭一步步走向穩定。

芥菜種會目前在台灣服務逾7000名認養童，透過「5大服務方針」理念，恢復家庭功能並賦能孩子與照顧者。此次透過「用愛串聯全台×多走一哩路」活動，特別邀請認養人、捐款人、企業與社會大眾，一同走進偏鄉和社區，除了規劃6場實體活動，地區涵蓋新北樹林、南投埔里、高雄市、台東關山、花蓮與新北萬里，並串聯12個社區據點，形成全台陪伴網絡。

活動即日起開放報名，持續至明年4月，芥菜種會邀請社會各界加入，不論是參與活動或捐款支持，都能為孩子與家庭帶來希望與改變，詳情可至芥菜種會官網或洽詢專線02-7705-9292。