超商買惜食抽「比特幣」　1動作現賺200元

▲萊爾富推出買惜食抽「比特幣」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

萊爾富便利商店曾舉辦抽「台積電股票」引發話題，如今再推「抽比特幣」！即日起至10月28日，只要在下午5點到晚上23點59分，購買指定「惜福食堂」商品，除了能省錢、響應永續，登入序號還能抽比特幣，陪消費者搶救發薪前的荷包，新戶註冊交易平台還能獲得「等值新台幣200元」的比特幣。

▲萊爾富推出「惜福食堂－萊自月底的你」活動抽比特幣。（圖／業者提供）

萊爾富與MaiCoin集團推出「惜福食堂－萊自月底的你」活動，10月1日至10月28日期間，消費者只要每日17：00～23：59至萊爾富購買指定惜福食堂商品，結帳時索取的小白單，登入MaiCoin或MAX交易所APP，輸入序號，即可抽比特幣。可依得獎金額兌換等值新台幣100元、10元、1元比特幣，兌換期限至11月30日，數量有限，兌完為止。

除此之外還有新戶專屬好康，即日起至10月31日，尚未註冊MaiCoin集團旗下「MaiCoin數位資產買賣平台」或「MAX數位資產交易所」的消費者，只要透過萊爾富專屬推薦碼「hilife」完成註冊，並通過Lv.2驗證，就能再獲得「等值新台幣200元」的比特幣獎勵。

▲萊爾富推出大份量鮮食新品。（圖／業者提供）

萊爾富同步推出全新重裝版鮮食便當，主打「口味升級，份量加倍」，滿足忙碌上班族的需求。首先推薦經典的「厚排骨飯」，售價109元，選用國產里肌肉製作排骨，外酥內嫩，搭配魚香豆腐、洋蔥炒蛋與蒜味油菜，配菜更豐富。

另有「港式風味三寶飯」售價109元，可一次享受三種經典主菜，鮮嫩油雞搭配叉燒、香腸。「蜜汁雞腿飯」售價109元，嚴選大雞腿，刷上甜鹹蜜汁，搭配清爽時蔬。此次全新上市的便當，除了用料扎實，餐盒設計也更有質感，讓消費者在便利商店也能享受「家常感」的美味。

★OKmart 早餐、咖啡優惠

OKmart 即日起至10月3日推出「餐餐自由配」活動，指定麵包、優酪、三角飯糰與飲品搭配，組合價只要49元或59元。

49元組合如「福樂Q果草莓覆盆莓優酪」搭配「中熱牛奶」，最高可省31元；59元組合則有「鮮芋仙麻糬麵包系列」搭配「OKCAFE中杯莊園拿鐵／大杯台灣青茶／經典紅茶」，折扣達24元。更首次將三角飯糰納入優惠，從「紐澳良烤雞」到「鐵板烤肉」口味選擇多元。

▲OKmart 推出早餐組合、麵包兩件優惠。（圖／業者提供）

除了組合優惠外，10月3日前購買指定麵包，可享「第2件省10元」，包括「卡士達」與「OK熊鬆餅」系列。

另針對上班族提神需求，即日起至10月3日，OKCAFE限時推出特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列）「同品項買2送1」，提供多樣化且實惠的搭配選擇。