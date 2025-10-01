中秋慰勞國軍！　黃偉哲贈慰勞金與農特產感謝官兵救災守護家園

▲市長黃偉哲前往台南市後備指揮部，致贈慰勞金與農特產品禮盒，感謝官兵辛勞付出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節將至，台南市長黃偉哲1日上午前往台南市後備指揮部，慰勞國軍官兵長年守護家園的辛勞，並致贈慰勞金與農特產品禮盒，黃偉哲強調，國軍不僅平日保家衛國，更在丹娜絲颱風等重大災害中，第一時間投入救災，協助居民重建，充分展現「軍愛民」的精神，他代表向國軍表達感謝，提前祝賀全體官兵中秋平安順心。

黃偉哲指出，近年台南面臨登革熱疫情與多起風災侵襲，尤其此次颱風造成嚴重災情，國軍總能在最關鍵時刻挺身而出，迅速支援地方。近期海巡署偵防分署台南查緝隊在例行護漁任務中，更成功查獲逾700公斤毒品，守護社會安全，讓市民倍感安心。

他進一步表示，中秋象徵團圓，但國軍仍堅守崗位、默默奉獻，令人敬佩。台南市自去年起推動「敬軍月」，並邀請商家響應優惠措施，持續擴大規模，以實際行動向國軍致敬。未來市府也將持續配合中央政策，強化城市韌性與防災能量，成為國軍最堅強的後盾。

今日活動現場，包括台南市後備指揮部指揮官林嘉申上校、空軍第一聯隊長廖伯文少將、台南市軍人服務站站長劉可雲，及多位地方首長與市議員皆到場，一同表達對國軍的敬意與支持。