揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

《美麗島電子報》近日公布「9月國政民調」，總統賴清德施政滿意度上升4.5個百分點來到35.5%，止住連5個月的下滑。對此，前立委沈富雄今(1日)分析，國民黨給了賴清德「2個救生圈」，這2個救生圈分別是「黨主席選舉」、「立法院黨團表現」。他直言，國民黨內部的喜好跟社會落差太大，黨團在罷免後馬腳也露了出來，未獲得社會普遍認同，中間選民決定回頭挺賴清德。

《美麗島電子報》近日公布「9月國政民調」，賴清德在「執政滿意度」方面，有35.5%的民眾滿意其表現，其中8.2%很滿意、27.3%還算滿意，整體滿意度相較上個月增加4.5個百分點，另有57.0%民眾不滿意，其中39.1%很不滿意、17.9%有點不滿意，整體不滿意度比上個月降低3.5個百分點。

對此，沈富雄今接受《暐瀚撞新聞》專訪分析止跌回升原因，因為賴清德身上多了2個救生圈，這2個救生圈都寫著國民黨，國民黨救了賴清德，自己丟了救生圈也不知道。

沈富雄指出，第一個救生圈是「黨主席選舉」，大家看到的只是「候選人比誰比較藍」，幾個候選人都是2套說法，選完主席後說法又會修正，這代表國民黨員的喜好跟社會喜好落差太大了，這是國民黨的不治之症，藍的太可怕了。

主持人黃暐瀚認為，沈富雄的意思是，部分中間選民雖然在大罷免期間不支持罷免，而對民進黨失望，但看到國民黨這樣後，有些人決定回頭挺賴清德。

沈富雄指出，另外一個救生圈是「立法院國民黨團的表現」，笨的太可笑了，國民黨之前的罪惡雖然沒有大到需要大罷免，但行為還是錯的，而且罷免後馬腳就露出來了，總召傅崐萁仍然沒有收斂，未得到社會普遍認同，傅崐萁應該辭總召回鄉救災。

此民調由《美麗島電子報》戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年9月23至25日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。