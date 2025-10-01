喝醉踩到嘔吐物摔倒？他酒醒告同事打人　結局超展開

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）去年11月間與同事一起前往KTV唱歌，期間疑似因酒醉嘔吐，進而踩到嘔吐物摔倒，但他酒醒之後認為是遭到同事A男用麥克風打傷頭部，所以決定對A男提告傷害罪。不過，台南地院法官日前審理之後，認為此案證據不足，最終裁定A男無罪。

▲阿強和同事一起去KTV唱歌，沒想到酒醒之後卻與同事鬧上法院。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，檢方主張，阿強去年11月間與同事前往KTV聚會歡唱，A男卻手持麥克風揮擊他的頭部，造成他右眉紅腫、右顴腫脹、右上唇黏膜破皮瘀血，因而認定A男涉犯刑法第277條第1項之傷害罪嫌。

A男辯稱，當天阿強喝得很醉，一直嘔吐，唱歌期間還因為踩到嘔吐物摔倒，後來玩遊戲輸了喝不完酒，就朝大家吐酒，他才拿麥克風敲打阿強手上的酒杯，沒有打人，更有沒有造成任何人受傷。

台南地院法官比對阿強的前後證述，發現他在警詢及偵訊中，均聲稱是酒醒後因女友告知才知道遭A男打傷，但在本院審理程序時，他卻聲稱自己在案發當下有感受到被砸，並且改口指出A男的麥克風是砸在自己手上拿的杯子，說詞明顯不同。

而證人的部分，阿強的女友一下子說是A男打傷阿強的右臉，一下子又說是打頭，頭有流血，到了法院審理期間又改口說是打臉，阿強離開包廂時滿嘴都是血，對於阿強遭毆打的位置、傷勢情況明顯有歧異。

另一名證人則表示，事發當天他確實有看到阿強摔倒在地，A男並沒有打到阿強，況且當時阿強的女友也在場，她沒有特別講什麼，自己也沒有注意到阿強離開時嘴巴有沒有受傷流血。

法官進一步比對KTV的監視器錄影畫面，發現阿強離開時，臉部沒有明顯傷勢或流血情況；此外，醫院診斷證明書雖然記載阿強受傷，但病歷中的檢傷照片很難觀察到傷勢，可見阿強的傷勢應屬輕微。

法官表示，阿強自己也承認當天喝醉有跌倒，已經不記得跌倒的原因，考量到他與女友的證詞均有歧異，說詞也與客觀證據資料對不上，證明力均有不足，最終因證據不足，裁定A男無罪，全案仍可上訴。

