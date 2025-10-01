不敢要博愛座了？北捷白髮嬤遭踹　改坐淺藍色椅子休息

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北捷運讓座事件主角曾女，近日再度在網路上引發關注。有網友在社群平台「Threads」分享最新目擊畫面，只見曾女1日選擇坐在捷運車廂的淺藍色一般座椅，不敢再去要博愛座。

畫面顯示，曾女頭靠著透明隔板休息，身旁欄杆則掛著她的雨傘和多個袋子。不少網友看完留言，「所以淺藍色她也可以，幹嘛堅持要深藍色位置」、「她今天甘願坐淺藍色椅子喔，看來那一腳有用」、「今天很乖，有椅子就坐」、「她東西也太多了吧」、「怕了吧…專門欺負人的」、「她是去警局一日遊哦」。

但也有人說，「她其實一開始有要堅持我坐的優先席，是我隔壁阿姨叫她去其他地方坐，她才去坐這個位置的。她士林站上車」。

▲▼北捷上搶優先席遭踹飛的曾姓婦人(73歲)，於北市大同區一家便利商店遭警方帶回。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910、記者邱中岳攝）



回顧這起事件，9月29日下午，曾女因要求優先席讓座與年輕乘客發生激烈衝突。當時她手持多包物品與雨傘，不顧其他空位，堅持要坐博愛座，還以袋子揮打對方。年輕人忍耐多次後，憤而將她踹到對面座位，現場畫面被拍下後在網路瘋傳，掀起各界熱議。

警方隨後展開調查，並於10月1日上午在台北市大同區一間超商發現曾女行蹤。員警當場認出她是捷運衝突當事人，且身負多起竊盜通緝，立即將她逮捕。據了解，曾女因多次竊盜被判拘役55日，已服刑40日，剩餘15日刑期當天以新台幣1萬5000元罰金折抵，加上犯罪所得472元，隨即獲釋並走出士林地檢署，恢復自由身。