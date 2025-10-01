超強大哥肉身抵抗洪水！忠犬伴游500m逃命　沒救到「小麗」鼻酸

記者陳以昇、許權毅／花蓮報導

花蓮馬太鞍堰塞湖造成重災，阿陶莫部落當時遭洪水灌入時，一名養雞場老闆陳德財在河岸邊工作，見大水湧來，先幫4隻愛犬鬆綁牽繩，結果水越來越高，一隻高山犬「小麗」來不及救，只救到3隻。陳德財哽咽地說，來不及了，否則自己都會「賠下去」，當時在大水旋渦裡奮力游，愛犬「都朗」也在身邊，一起游了500公尺才回到安全處。

▲災民陳德財當時差點被洪水沖走，帶著愛犬都朗一起游500公尺回到安全處。（圖／記者許權毅攝）



陳德財的安田養雞場就在馬太鞍溪河道邊，養雞場有50多隻雞，連著雞舍全都被大水沖走。陳德財回憶，當時洪水一下就滿到胸口，趕緊把4隻高山犬安田、都朗、小麗、雪莉的牽繩鬆綁，人犬一起逃生，結果要替小麗鬆綁時，洪水已經滿上來，眼睜睜看著小麗被水沖走。

▲▼陳德財說，有一隻愛犬小麗來不及救，若再去救，自己也會賠下去。（圖／記者許權毅攝）



「我再不走就來不及了，已經沒有那個逃命的機會！」陳德財說，當時已經來不及了，帶著狗一起游泳，都朗就跟在自己身旁，都朗還被流星網刺到腳、頭，甚至因為該處有水流旋渦，一度被吸進去，但好險小時候就常在馬太鞍溪游泳，還有堅強的求勝意志，一路游了500公尺到600公尺順利逃生。

▲▼阿陶莫災區受損嚴重。（圖／記者陳以昇攝）



《ETtoday新聞雲》昨日報導〈我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命 馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃〉中，災民陳海娜是陳德財遠房堂妹，當時家人們聽見堂哥呼喊「嘿～救命啊！」但是沒有看見蹤影，結果看到他成功逃生，全身都是泥巴，激動地抱著哥哥。

陳海娜說，雖然什麼都沒有了，但好險人都還在，兩人互相擁抱，為彼此打氣，露出原住民樂天笑容，感嘆地說「活著就好」。

▲災民陳海娜抱著堂哥陳德財，感嘆好險人還活著。（圖／記者許權毅攝）