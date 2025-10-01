　
味全沃鄉 挺農好食集！用市集承載永續理念　讓台灣味化為社會對話

好食好事共同主辦之「味全沃鄉 挺農好食集」圓滿落幕（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事基金會攜手味全共同主辦的「味全沃鄉 挺農好食集」活動，吸引上萬名共襄盛舉。（圖／好食好事基金會提供）

生活中心／綜合報導

由好食好事基金會攜手味全共同主辦的「味全沃鄉 挺農好食集」在天母棒球場圓滿落幕。這場以「台灣味 × 永續」為核心的市集，吸引上萬名民眾參與，並讓食物文化、在地故事與企業倡議在公共空間中同場交織，成為一次兼具美味與意義的實踐。

好食好事基金會以推動食農創新與永續發展為使命，這次特別設置基金會形象攤位與4大ESG主題攤位，帶領大眾親身體驗在地食材採購、循環再利用、青農扶持等永續議題，在攤位中透過互動遊戲與展示，讓來訪民眾了解永續不再只是遙遠的概念，而是能夠真實被感受的日常行動。

同時，市集更集結了20家台灣在地品牌共同亮相，其中包含基金會輔導的團隊，如「日日好食」、「Kitchen Lab」、「望山穗」、「寶奇生技」、「原味千尋」、「泉發研茶」、「上安農場」、「李記烏魚子」、「新和春醬油」、「順成油廠」、「田野勤學」、「黃金蜂園」等。他們不只帶來特殊風味產品，更透過與消費者面對面交流及品牌理念之展示，說明了台灣飲食文化如何兼顧在地特色與永續價值。

同時，好食好事與味全更一同邀請輔導團隊創辦人及台灣食品及餐飲通路業者於天母棒球場貴賓室中進行一場別出心裁的交流活動。透過特邀五星級飯店主廚的巧手，將團隊食材轉化為一道道的驚豔料理，展現團隊們的特色食材如何與通路、餐飲專業緊密結合，推動台灣食農從產地走向餐桌的更多可能。

好食好事共同主辦之「味全沃鄉 挺農好食集」圓滿落幕（圖／好食好事基金會提供）

▲來賓齊聚天母球場貴賓室，好食好事輔導團隊主理人及餐飲通路業者共同交流。（圖／好食好事基金會提供）

在好食好事攤位裡，舉辦了「你所認識的台灣味」問卷調查。結果顯示，多數參與者將「小吃、醬香、家常料理」視為最能連結記憶與味覺的風味線索。這份調查不僅再次突顯了台灣飲食文化的核心意涵，也為未來「台灣味」產品設計、包裝企劃與市場定位提供了具體的方向。

由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會，自 2017 年以來持續推動加速器與食農創生計畫，陪伴超過100家新創與地方團隊成長、茁壯，並透過這次「味全沃鄉 挺農好食集」，展現多年深耕成果，更立下新的里程碑：讓市集不只是販售的平台，而是一個推廣ESG、永續飲食、連結社會大眾的品牌舞台。

未來，好食好事將持續與企業、青農與新創攜手合作，把永續飲食從理念化為日常行動，將「台灣味」推向國際。讓美食不只是味蕾上的滿足，更成為凝聚社會共識、推動環境與產業共好的力量。
 

