可能有新颱風！　變天時間曝

記者陳俊宏／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中！中央氣象署預報員張竣堯表示，評估最快周四、周五可能變熱帶性低氣壓，不排除進入南海後增強為颱風，距離台灣有段距離，但周五、周六有些外圍水氣會順著風場帶上台灣。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四太平洋高壓影響，天氣較穩定，各地晴到多雲，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯說，周五、周六菲律賓東方海面附近的熱帶性低氣壓外圍雲系影響，周五花蓮、台東、屏東將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有零星短暫陣雨；周六花東、屏東有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨區稍擴大，包括南部、其他山區有。

張竣堯表示，目前該熱帶系統仍在整合當中，還不是熱帶低壓，評估最快周四、周五可能變熱帶低壓，不排除通過菲律賓往西進入南海後增強為颱風，距離台灣有段距離，但有些外圍水氣會順著風場帶上台灣。

張竣堯提到，周日、下周一低壓逐漸遠離，水氣減少，恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。