生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

可能有新颱風！　變天時間曝

（圖／翻攝JTWC）

▲菲律賓東方海面的熱帶擾動93W發展中。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中！中央氣象署預報員張竣堯表示，評估最快周四、周五可能變熱帶性低氣壓，不排除進入南海後增強為颱風，距離台灣有段距離，但周五、周六有些外圍水氣會順著風場帶上台灣。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四太平洋高壓影響，天氣較穩定，各地晴到多雲，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張竣堯說，周五、周六菲律賓東方海面附近的熱帶性低氣壓外圍雲系影響，周五花蓮、台東、屏東將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有零星短暫陣雨；周六花東、屏東有局部短暫陣雨或雷雨，午後雨區稍擴大，包括南部、其他山區有。

張竣堯表示，目前該熱帶系統仍在整合當中，還不是熱帶低壓，評估最快周四、周五可能變熱帶低壓，不排除通過菲律賓往西進入南海後增強為颱風，距離台灣有段距離，但有些外圍水氣會順著風場帶上台灣。

張竣堯提到，周日、下周一低壓逐漸遠離，水氣減少，恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；下周二偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

09/29

3萬本藏書埋在泥流！　災民身分超驚人
吊車大王「啟德白宮」不再辦展了！　原因曝光
好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」
阮經天「大陸千金女友」曝光！　小20歲跨越三地遠距戀
災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」　超強氣場影片瘋傳
女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動。擁有「外景女鐵人」的女星段慧琳，近日親赴光復鄉投身救災，她29日也在社群分享心得，並表示「未來一年，花蓮需要的不只是鏟子超人」。

又有颱風要生成？恐為花東、恆春帶來降雨

又有颱風要生成？恐為花東、恆春帶來降雨

台鐵與氣象署簽署合作備忘錄　以客製化情資加強災害應變

台鐵與氣象署簽署合作備忘錄　以客製化情資加強災害應變

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

