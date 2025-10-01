可能有雙颱！　麥德姆最快明生成模擬路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

可能有雙颱！氣象專家賈新興表示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動93W，預估今天、周四有增強為熱帶性低氣壓的機率，並於周四、周五有發展為颱風麥德姆的趨勢，預估通過菲律賓呂宋島往海南島；另外，觀察周日、下周一另一個熱帶性低氣壓發展的趨勢，也有機會變颱風，需特別關注其後續發展趨勢。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）



賈新興說，周四、周五午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；周五至周六中午前，台東至恆春半島一帶有局部雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；周日午後新竹以南山區有零星短暫雨。

賈新興分析，下周一午後台中以南山區、高屏有零星短暫陣雨；下周二、下周三有受今年第一波微弱東北季風影響的機率，其中下周二午後北北基宜花東、嘉義以南有零星短暫陣雨；下周三北北基宜有局部短暫雨，午後花東、各地山區有零星短暫雨。

賈新興指出，熱帶擾動93W預估今天、周四有增強為熱帶性低氣壓的機率，並於周四、周五有發展為颱風麥德姆的趨勢，預估通過菲律賓呂宋島往海南島方向；另外，觀察周日、下周一另一個熱帶性低氣壓發展的趨勢，也有機會變颱風，需特別關注其後續發展趨勢。