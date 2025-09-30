又有颱風要生成？侵台機率曝　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨

▲又有颱風要生成了？天氣粉專指出，儘管侵襲台灣的機率極低，但仍外圍環流可能為花東、恆春帶來降雨。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

受太平洋高壓影響，各地今日（9月30日）至周四（10月2日）多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。天氣粉專指出，熱帶擾動93W目前位在關島西方，未來有可能成為颱風，儘管侵襲台灣的機率極低，但仍需注意外圍環流將為花東、恆春帶來降雨。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」9月30日表示，熱帶擾動93W目前位在關島西方，組織仍然鬆散，最近2天將逐漸整合，在太平洋高壓導引下，10月3日、4日期間通過菲律賓呂宋島北端，此時強度有機會達到熱帶低壓，如果這2天整合速度快，就可能成為颱風。

台灣颱風論壇指出，根據目前資料來看，93W通過菲律賓呂宋島後，將繼續往西方移動，朝中國海南島前進，侵襲台灣的機率極低，但仍需注意外圍環流將為花東、恆春帶來降雨，至於雨勢大小，仍需視距離遠近、高壓強弱而定，但出現劇烈降雨的機率目前評估為「偏低」。

中央氣象署表示，10月1日、2日各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。10月3日、4日受熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，3日各地大多為晴到多雲，東部、東南部及屏東地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有零星短暫雷陣雨；4日東部、東南部及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。