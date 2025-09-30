　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又有颱風要生成？侵台機率曝　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,下雨,雨天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲又有颱風要生成了？天氣粉專指出，儘管侵襲台灣的機率極低，但仍外圍環流可能為花東、恆春帶來降雨。（圖／記者周宸亘攝） 

記者趙蔡州／綜合報導

受太平洋高壓影響，各地今日（9月30日）至周四（10月2日）多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。天氣粉專指出，熱帶擾動93W目前位在關島西方，未來有可能成為颱風，儘管侵襲台灣的機率極低，但仍需注意外圍環流將為花東、恆春帶來降雨。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」9月30日表示，熱帶擾動93W目前位在關島西方，組織仍然鬆散，最近2天將逐漸整合，在太平洋高壓導引下，10月3日、4日期間通過菲律賓呂宋島北端，此時強度有機會達到熱帶低壓，如果這2天整合速度快，就可能成為颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣颱風論壇指出，根據目前資料來看，93W通過菲律賓呂宋島後，將繼續往西方移動，朝中國海南島前進，侵襲台灣的機率極低，但仍需注意外圍環流將為花東、恆春帶來降雨，至於雨勢大小，仍需視距離遠近、高壓強弱而定，但出現劇烈降雨的機率目前評估為「偏低」。

中央氣象署表示，10月1日、2日各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。10月3日、4日受熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，3日各地大多為晴到多雲，東部、東南部及屏東地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有零星短暫雷陣雨；4日東部、東南部及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不能一直哀愁
災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家
又有颱風要生成？　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨
快訊／前檢察官遭收押　現金1435萬被查扣
快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課
鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

整顆蛋黃酥微波秒炸！內餡四散　消防教你正確加熱法

快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課

又有颱風要生成？侵台機率曝　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨

捷運婆婆逼讓座爭議！台大教授曝她真實身分：穿梭研討會數十年

鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

台人體內塑化劑「比歐美高7倍」！醫點名10大陷阱：傷腎還加速肥胖

北捷優先席衝突！阿嬤揮袋逼讓座　男一腳踹飛　醫：暴力就是不對

破紀錄！中秋送暖8年不輟　彰化家扶8000斤柚子成「幸福牆」

台鐵員工也是災民、清潔員苦洗火車6小時　工會向政院提3訴求

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

整顆蛋黃酥微波秒炸！內餡四散　消防教你正確加熱法

快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課

又有颱風要生成？侵台機率曝　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨

捷運婆婆逼讓座爭議！台大教授曝她真實身分：穿梭研討會數十年

鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

台人體內塑化劑「比歐美高7倍」！醫點名10大陷阱：傷腎還加速肥胖

北捷優先席衝突！阿嬤揮袋逼讓座　男一腳踹飛　醫：暴力就是不對

破紀錄！中秋送暖8年不輟　彰化家扶8000斤柚子成「幸福牆」

台鐵員工也是災民、清潔員苦洗火車6小時　工會向政院提3訴求

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手　66萬人驚呆

整顆蛋黃酥微波秒炸！內餡四散　消防教你正確加熱法

小龍女宜芳體驗水下作業！ 被國軍英雄震攝不排斥當軍嫂

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

【家沒了，但笑還在】花蓮災民清淤苦中作樂好堅強QQ

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

義美小泡芙「紅白包裝」有玄機　官方揭真相：真的有差

超猛正妹志工「一次搬4箱物資」！身分竟是金牌國手

花蓮阿姨狂塞錢　鏟子超人幽默回1句！全場笑翻

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

更多熱門

相關新聞

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，截至目前已奪走18條人命，今(30)日上午死者家屬舉行頭七公祭，其中一位66歲劉姓婦人的兒子4日才傳結婚照給媽媽，未料發生嚴重災難，家中剛辦完喜事就要辦喪事。

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

女兒守5天不敢離開　頭七尋獲爸爸遺體

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

可能有雙颱！　最新預測曝

阿嬤光復車站外送粽子　感動網友

阿嬤光復車站外送粽子　感動網友

關鍵字：

颱風下雨

讀者迴響

熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面