緊急鈴沒反應！女被關客運行李艙「狂拍門沒人理」　幽閉畫面曝光

▲拿行李慘遭關艙！女乘客受困965公車底，緊急鈕還失效。（圖／網友amora___1214提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者董美琪／綜合報導

一名女乘客近日搭乘965路公車時，發生讓人驚心的意外。她在下車後前往車底行李艙取行李，因行李放得太裡面，只好整個人爬進去，沒想到下一秒艙門突然關上，公車也隨即開動，讓她被困在狹小的行李艙內，足足兩站才被救出。

這名乘客在社群平台分享經過時表示，行李被放在艙內最深處，她爬進去想拿，卻在還沒出來時，聽到艙門開始關閉。她當場大喊並拍門，但艙室與乘客區完全隔絕，車上沒人聽到。她只能打開手機手電筒尋找脫困方式，按下緊急按鈕卻沒有任何反應，只能一邊等待車子停靠，一邊持續求救。

然而，公車短暫停靠後仍無人前來查看，車輛又繼續行駛。她這才意識到，司機與乘客都完全不知道有人被關在裡面。最後，是另一位在西門站下車、準備取行李的乘客，意外發現艙門內有人，才讓她重獲自由。她估計，自己前後至少被困了三分鐘、經過兩個停靠站。

事後，這名乘客無奈表示：「965的緊急按鈕到底是不是裝飾啊？要不是有人剛好也要拿行李，我不知道會被關多久……」

對此，台北客運瑞芳站站長楊智凱也留言致歉，公司調閱監視器後，未確實掌握乘客動向，未能等待您拿取行李完畢，即關閉艙門。

他指出，行李艙內的緊急按鈕功能其實正常，但由於警報聲與安全門蜂鳴聲相同，駕駛當下誤以為是安全門未關好，因此只前往檢查車門，沒發現有人受困艙內。公司已要求駕駛進行再教育，並強調未來開關艙門時務必確認周邊狀況，避免再度發生類似情形。

乘客也已聯繫客服，業者承諾會協助後續處理，並再次對事件致歉。