讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

▲國民黨立委林沛祥。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

基隆往返台北市的客運2088B及2088C供不應求，國民黨立委林沛祥今（14日）表示，近期不管是議員或民眾，都紛紛向他陳情，希望能再增加班次，因此他今宣布好消息，經過與首都客運研議後，公司已同意順應民意，支持2088B及2088C共四個新增班次，並將於9月22日正式啟動上路，讓通勤品質提升，也讓基隆往返台北更加便利。

林沛祥說，首都客運表示，經過公司內部評估，確實有增加需求，因此決定增開班次，也感謝立委的全力協助與支持，並呼籲民眾能踴躍利用。

「這次能增加班次，是因應不同區域與時段的需求。」林沛祥指出，大香港、美的世界社區的居民，有些人是比較晚上班的，因此特別爭取2088B在08:53發車；而2088C則是他從「無」到「有」推動的路線，原本只有兩班早上尖峰往台北，如今再增加07:00一班，並在回程台北往基隆的尖峰時段，爭取到18:30與19:00兩個班次。這樣的規劃，除了讓大家能準時上班，更能夠「早15分鐘回家」，實踐他當初對市民的承諾。

林沛祥強調，未來仍會持續努力爭取通勤族的權益，如果新班次搭乘踴躍，將繼續與首都客運研議再增加班次，讓更多市民能享有更高品質的通勤服務。