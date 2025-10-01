華航聯名小小樹食推全新蔬食餐　即起全航線、艙等吃得到

▲中華航空與米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出聯名機上蛋奶素蔬食。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中華航空與米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出聯名機上蛋奶素蔬食，即日起桃園出發的全航線、艙等都吃得到西式蛋奶素特別餐，桃園出發的長程航線更提供西式早餐。

根據華航統計，今年1月至9月選擇蔬食餐的旅客約10％，較去年成長。華航即日起攜手「小小樹食」蔬食餐廳推出機上蛋奶素蔬食，其中，桃園出發長程航線的西式早餐，豪華商務艙旅客可享用「松露炒蛋佐鹽焗紅地瓜與奶油乳酪醬」主菜；豪華經濟艙推出「鹹法式吐司早餐盤」；經濟艙旅客可以選擇「洋菇法士達起司歐姆蛋」。

▲▼豪華商務艙／商務艙有「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」；豪華經濟艙可品嚐「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」。（圖／記者周湘芸攝）

至於桃園出發全航線的西式蛋奶素特別餐，華航表示，豪華商務艙／商務艙有「蘆筍佐椰香柳橙醬」、「芭樂沙拉佐梅香醋醬」、「番茄蔬菜羅宋湯」及「洛克菲勒波特菇排與黑糖烘米醬」；豪華經濟艙可品嚐「番茄沙拉佐薑汁酒醋醬」與「燒海苔捲野菇雜菜炊飯」；經濟艙則有「桔醬鷹嘴豆地瓜沙拉」、「小樹雞絲飯」。

▲經濟艙推出「桔醬鷹嘴豆地瓜沙拉」、「小樹雞絲飯」。（圖／記者周湘芸攝）

華航空中商用品供應營銷處長曹志芬表示，目前華航提供的特別餐有20種，其中又以素食餐、奶蛋素餐、兒童餐及水果餐最多人選擇，近年也發現，旅客為了嚐鮮、追求健康，選擇聯名蔬食商品比例愈來愈高，此次因為認同小小樹食「健康飲食、彈性蔬食」的理念，攜手推出聯名商品，選用的也都是原型食材。

小小樹食創辦人劉千瑞表示，此次推出聯名餐的3大挑戰包括機上的口味差異性、食物樣貌及食材選擇，由於經濟艙食材用量較大，選用食材要一再討論，且部分食材要求脆度，也擔心復熱方法會影響口感，今年3月起就開始在做技術轉移，像是此次豪經艙的法式吐司就有更改做法，讓它在復熱過程中才完成。

▲中華航空與米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出聯名機上蛋奶素蔬食。（圖／記者周湘芸攝）



另外，星宇航空10月1日起也與連續5年獲《米其林指南》餐盤推薦的「鈺善閣」合作推出素食機上餐，台北出發航線全艙等都吃得到。另也與米其林星級主廚Chef Kin合作推出全新機上餐，提供東南亞航線的商務艙旅客。

星宇航空也說，此次也於東京、大阪出發航班提供日本知名伴手禮品牌PRESS BUTTER SAND推出的限定口味，由焦糖奶油夾心餅乾配上宇治抹茶與北海道紅豆。