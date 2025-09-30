　
社會 社會焦點 保障人權

民宅未找到遺體　6人失聯最後位置曝光！　警消：擴大朝下游挖

▲花蓮罹難者遺體入殮，家屬心痛淚目送最後一程。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲花蓮罹難者遺體入殮，家屬心痛淚目送最後一程。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

花蓮光復鄉救災仍持續，目前還有6名民眾失聯，搜救人員分2個方向展開搜救。佛祖街有3人失蹤，經拆除民宅及挖掘周邊淤泥後，尚未找到，搜索範圍已擴大至下游。其他3名外出民眾也在下游地區進行地毯式搜查，並搭配空拍機巡查。

花蓮災害應變中心統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成18人死亡、6人失蹤、121人受傷。失聯者包括自強路高姓男子、武昌街林姓夫妻、佛祖街砂石場黃姓業者、高姓教授以及張姓婦人。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

▲花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場。

花蓮縣消防局第二救災救護大隊長吳佳奇表示，佛祖街3戶民宅的搜救已挖掘周邊淤泥並拆除建物，但確認屋內沒有人受困，因此改向下游進行挖掘。由於淤泥厚度約3至4公尺，搜救進度較慢，今天未有成果。

此外，自強路高姓男子及林姓夫妻因外出失聯，軍方在米棧大橋及加里洞河道出動50名人力地毯式搜尋，並搭配空拍機進行巡查，也還未找到。

另外，針對上午傳出佛祖街已尋獲遺體的消息，吳佳奇澄清，經現場確認並聯絡屋主後，並無發現遺體，且屋主表示當時不在家，也不在通報失聯名單內，消息屬誤傳。

中央災害應變中心指出，依據「災害防救法」第53條規定，明知散播災害不實訊息因而致人於死者，最重可處無期徒刑，請民眾應先確認消息來源是否正確。

▲▼花蓮光復洪災18死，聯合公祭現場，家屬怒視縣府人員。（圖／記者陳以昇攝）

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

菲律賓宿霧當地時間9月30日晚間發生規模6.7地震，根據菲律賓火山地震研究所的資訊（PHIVOLCS），這場地震的震源深度為10公里。目前傷亡資訊不明，仍待後續釐清。

花蓮救災失蹤搜救災害

