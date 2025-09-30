　
災區「一堆志工倒下」！法國鏟子超人嘆：無擋頭莫賭強

▲▼法國網紅吉雷米。（圖／翻攝臉書／吉雷米-一粒米）

▲法國網紅吉雷米分享在災區看見的情況。（圖／翻攝臉書／吉雷米-一粒米）

記者柯振中／綜合報導

法國網紅吉雷米近日在臉書發文，分享他自花蓮光復災區返家的第一手觀察。他指出，許多人以為救災只是「去挖泥巴」，但實際情況遠比想像中艱難，泥土日漸硬化、空氣充斥灰塵，還可能夾帶玻璃碎片、動物遺體及難聞氣味，甚至會遇到令人不適的畫面，這些都需要心理準備。

吉雷米在貼文中表示，災區人多動線混亂，休息空間有限，飲食補給更是問題，當地便利商店幾乎全毀，若不是跟隨組織團隊前來，常會連基本餐食都無法獲得。他坦言，許多志工因環境惡劣而身體不適，「暈的暈、吐的吐」，反而成了需要被照顧的一群。

他強調，救災除了愛心，更需要時間、體力與耐力，並嚴正呼籲「災區不是遊樂場」。吉雷米批評，有些人單純為了拍照或錄影而進入災區，結果只添亂，甚至佔據真正能出力的志工位置，這樣的行為對災民毫無幫助。

▲▼法國網紅吉雷米。（圖／翻攝臉書／吉雷米-一粒米）

▲法國網紅吉雷米分享在災區看見的情況。（圖／翻攝臉書／吉雷米-一粒米）

吉雷米呼籲，若沒有體能、耐力或心理準備，就不要逞強投入救災。他提醒，幫助災民還有許多方式，例如透過捐款、物資，或加入有組織的志工團隊，讓愛心發揮在正確的地方。他直言「災民需要的是實際的幫助，不是觀光客」。

最後，吉雷米也以台語呼籲，「若你無體力，無擋頭，無心理準備，拜託莫賭強。」希望社會大眾以理性方式參與救援，將位置留給真正準備好的人，才能讓愛心發揮最大效益。

 
09/29 全台詐欺最新數據

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

關鍵字：

救災吉雷米災區網紅花蓮

