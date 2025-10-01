「黑色拖鞋」跑贏洪水！阿伯爆紅　牛頭牌小編暖心回應了

▲蘇建昌家裡遭洪水襲擊，全身只剩下一雙拖鞋，熱心網友拿新的黑色拖鞋送給他，如圖。（圖／kkris.92提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網搜小組／董美琪報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪水重創光復鄉，佛祖街居民67歲蘇建昌阿伯在洪水來襲那一刻，靠著一雙「黑拖鞋」奇蹟般逃出生天。許多年輕網友狂讚他「跑贏洪水的男人」，更有人笑稱這雙拖鞋是「黑色保時捷」，讓阿伯一夕之間爆紅，更引發拖鞋搶購潮，連牛頭牌鞋廠小編都回應了。

蘇姓阿伯事發當時正在外工作，聽聞洪水來襲立刻狂奔，成功搶在洪水前逃回家中，過程驚險萬分。根據東森新聞報導，這雙一體成型的拖鞋在量販店買的，約近500元，買時其實尺寸偏小，阿伯還說「可能就是因為太緊，跑的時候才沒有掉下來！」

除了在災區和「鏟子超人」志工們熱情互動外，蘇阿伯在這次風災農場全毀，損失千萬，但他相當堅強並萌生善念，根據華視報導，他計畫把這雙「救命拖鞋」做成小紀念吊飾，開放民眾認購，阿伯構想將所得用來協助災民重建，「代表你曾經來過部落，你的愛沒有失去。」

事件爆紅後，有熱心民眾送給阿伯新的黑拖鞋，照片引起另一波熱議，雖然不確定是否為同一雙，然而，隨著熱度飆高，網路上也掀起「拖鞋品牌大追查」，不少人留言狂問：「哪個牌子的？」「我爸媽也在問！」甚至傳出是台灣在地品牌「牛頭牌」。

牛頭牌客服小編也在貼文底下回應：「我們已聯繫阿伯家人，等待回覆中！謝謝這些愛台灣的好朋友們！」不過，也有在地居民指出，阿伯逃難時穿的那雙拖鞋，不一定是牛頭牌，可能是後來民眾送來的那雙才是。

據了解，蘇阿伯的農場在這次洪水中損失慘重，估計損失金額達上千萬元。如今「救命拖鞋」意外成為災後象徵，牛頭牌相關拖鞋已經被網友搶購詢問到缺貨，「沒有現貨~~這好便宜。公司要趕快補貨」。

這雙「救命拖鞋」意外成為風災中的另類焦點，也成了這場悲劇裡的一抹溫暖象徵。網友除了關注阿伯的英勇、幽默與善良，也透過討論表達對災區的關心與支持，讓災難中的苦澀多了一份人情的溫度。