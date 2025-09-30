快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

▲高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）



記者陳宏瑞、董美琪／高雄報導

高雄大樹區近期爆發「光電板吃山林」及「美濃大峽谷」等環境爭議案，引起社會關注。大樹統嶺山區偏遠林地傳出遭濫墾，山頭一片光禿，橋頭地檢署繼日前查扣重型砂石車9台，並羈押楊姓嫌犯等3人後，檢察官29日再次指揮搜索，拘提陳姓、黃姓被告到案，並向法院聲請羈押禁見，其中陳姓被告身分特殊，竟是前任檢察官，引發社會矚目。最新進度，橋頭地院已裁定兩名被告各羈押2個月，並禁止接見與通信。

大樹區統嶺603地號土地今年9月初被爆出非法濫墾，民眾驚見整片山頭光禿，當地居民指出，近期常有大卡車進出，甚至派人駐守戒備，疑似偷倒廢棄砂石。水利局表示，該地早在2019及2020年就因違規堆置土方被裁罰20萬元，並要求土地所有人清除土方，相關事證也已移送司法單位追究刑責。今年6月，環保局再次勘查仍發現違規堆置，水利局依法再度裁罰並移送法辦。

橋頭地檢署指出，9月18日跨縣市搜索行動中，共查扣9台重型砂石車，拘提楊姓等16名被告到庭，最後3人獲法院羈押。29日再度搜索時，查扣現金1435萬元，並拘提陳姓、黃姓被告。檢察官訊問後認定兩人涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌，依法聲請羈押禁見。陳姓被告2017年因包庇走私罪被判7年6月，2021年假釋出獄，這次再次涉及偷倒廢棄物案件，引起社會關注。

法院表示，本案尚未定讞，被告仍可提起抗告；為避免影響後續偵查，暫不公開羈押詳細原因。

