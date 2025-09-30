　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者陳宏瑞、董美琪／高雄報導

高雄大樹區近期爆發「光電板吃山林」及「美濃大峽谷」等環境爭議案，引起社會關注。大樹統嶺山區偏遠林地傳出遭濫墾，山頭一片光禿，橋頭地檢署繼日前查扣重型砂石車9台，並羈押楊姓嫌犯等3人後，檢察官29日再次指揮搜索，拘提陳姓、黃姓被告到案，並向法院聲請羈押禁見，其中陳姓被告身分特殊，竟是前任檢察官，引發社會矚目。最新進度，橋頭地院已裁定兩名被告各羈押2個月，並禁止接見與通信。

大樹區統嶺603地號土地今年9月初被爆出非法濫墾，民眾驚見整片山頭光禿，當地居民指出，近期常有大卡車進出，甚至派人駐守戒備，疑似偷倒廢棄砂石。水利局表示，該地早在2019及2020年就因違規堆置土方被裁罰20萬元，並要求土地所有人清除土方，相關事證也已移送司法單位追究刑責。今年6月，環保局再次勘查仍發現違規堆置，水利局依法再度裁罰並移送法辦。

▲▼高雄大樹又見「山林遭剃頭」。（圖／記者賴文萱翻攝）

橋頭地檢署指出，9月18日跨縣市搜索行動中，共查扣9台重型砂石車，拘提楊姓等16名被告到庭，最後3人獲法院羈押。29日再度搜索時，查扣現金1435萬元，並拘提陳姓、黃姓被告。檢察官訊問後認定兩人涉犯《廢棄物清理法》等罪嫌，依法聲請羈押禁見。陳姓被告2017年因包庇走私罪被判7年6月，2021年假釋出獄，這次再次涉及偷倒廢棄物案件，引起社會關注。

法院表示，本案尚未定讞，被告仍可提起抗告；為避免影響後續偵查，暫不公開羈押詳細原因。

►►►高雄大樹光電板吃掉山林！濫墾2.5萬平方米　7黑心業者遭起訴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不能一直哀愁
災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家
又有颱風要生成？　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨
快訊／前檢察官遭收押　現金1435萬被查扣
快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課
鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

國1路竹段「6車連環撞」！自小客起火濃煙竄天　1人傷送醫

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

國1路竹段「6車連環撞」！自小客起火濃煙竄天　1人傷送醫

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

缺蛋還撈國難財！超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤

通緝犯拒檢猛催油門！逆向闖燈自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

我們什麼都沒有了！倉庫擋水救命　馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃

整顆蛋黃酥微波秒炸！內餡四散　消防教你正確加熱法

小龍女宜芳體驗水下作業！ 被國軍英雄震攝不排斥當軍嫂

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

【這畫面太鬧】桃園中壢會展中心周圍「逆向一整排」超誇張！

社會熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

罹難者頭七公祭！徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

金錢豹旗下「葳格高中」　爆財務爭議

《菱傳媒》社長認與黃國昌合作　形同假新聞一條龍

全真瑜珈倒了　150人怒向中市府申訴

剛結婚就要辦母親喪事　光復罹難者兒開嗆

即／國一4車連環撞！南下高科段火燒車傷亡不明

破口前1km守住　農民嘆：否則光復全沒了

即／BNT代理破局還掏空　東洋前總座下場曝

台中情侶溺死男嬰棄古井　狠父上訴二審結果曝

更多熱門

相關新聞

陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

台鹽綠能公司經營舞弊案持續延燒，台南地檢署檢察官針對台南地院裁定准許前台鹽公司董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及業者蘇俊仁三人交保停止羈押提出抗告，陳啟昱24日辦妥600萬交保後，已離開看守所，但檢方抗告後，台南高分院今天撤銷台南地院先前的交保裁定，將全案發回更審。今（26）日早上10點重開羈押庭，裁定陳啓昱自9月28日起延長羈押2月，並均禁止接見、通訊。

即／成功嶺新兵打靶臉部重創　檢方出手要查了

即／成功嶺新兵打靶臉部重創　檢方出手要查了

新竹4死車禍相驗結果曝　檢測血液、尿液鑑定死因

新竹4死車禍相驗結果曝　檢測血液、尿液鑑定死因

拒辦川普政敵案　美檢察官不堪壓力請辭

拒辦川普政敵案　美檢察官不堪壓力請辭

王聖豪檢察官授課台南市教育局推動「清廉教育零距離」

王聖豪檢察官授課台南市教育局推動「清廉教育零距離」

關鍵字：

大樹區環境爭議廢棄物案檢察官羈押

讀者迴響

熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面