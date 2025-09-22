釐清傷勢！新竹4死車禍相驗結果曝　檢測血液、尿液鑑定死因

▲檢察官指出，這次相驗主要是針對死者傷勢，還有血液跟尿液的檢測。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、劉人豪／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨2時許發現嚴重車禍，一輛自小客車突然失控衝進一旁建築工地，造成車內4名少年慘死，因在車內撞擊車體、車窗，導致頭部嚴重受傷。今（22）日下午檢察官於新竹市立殯儀館相驗，據了解，這次相驗主要是針對死者傷勢，還有血液跟尿液的檢測，至於死亡原因及駕駛身份，警方都有調閱相關監視器釐清。

▲金姓少年家屬到殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧此案，車禍發生前，一群人在居酒屋吃飯，其中5人在21日凌晨共乘一輛車回家，途中高速衝進工地，強大撞擊力道造成詹姓少年、金姓少年、郭姓少年當場死亡，宗姓少年經搶救後腦死家屬忍痛決定拔管。坐在副駕有傷害通緝的15歲謝男事故後逃逸，警找到人後移由新竹地院少年法庭偵審，裁定謝少收容。

▲新竹4名少年車禍身亡，郭姓少年母親抵達殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

根據路口監視器及車禍現場煞車痕跡初判，肇事撞擊速度高達8~90公里、車上所有人都沒繫安全帶，謝姓少年坐在副駕駛座，金男坐在副駕駛座後方，宗男坐在後排中央，坐在駕駛座後方的詹男，因高速撞擊被拋飛車外，其他死者也因在車內撞擊車體、車窗，導致頭部嚴重受傷。

今天下午檢方會同法醫抵達殯儀館相驗，釐清4名死者死因，下午3時許，郭姓少年母親戴著帽子、口罩現身，心情沉重、獨自快步進入指認兒子身分；宗姓少年阿嬤則是因為失去了孫子，崩潰痛哭，一旁孫女摟著她安慰。金姓少年的家屬後續也抵達，不發一語直接走入殯儀館。

▲新竹4死車禍，車內唯一倖存的15歲謝姓少年。（圖／記者黃彥傑翻攝）

檢察官沈郁智指出，這次相驗，主要是針對死者傷勢，還有血液跟尿液的檢測，至於死亡原因及駕駛身份，警方都有調閱相關監視器釐清。