29hrs後重回看守所！陳啟昱600萬交保檢抗告　法院裁定羈押禁見

▲前台鹽公司董事長陳啓昱等3人涉違反《證券交易法》等。（圖／民眾提供）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台鹽綠能公司經營舞弊案持續延燒，台南地檢署檢察官針對台南地院裁定准許前台鹽公司董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌及業者蘇俊仁三人交保停止羈押提出抗告，陳啟昱24日辦妥600萬交保後，已離開看守所，但檢方抗告後，台南高分院今天撤銷台南地院先前的交保裁定，將全案發回更審。今（26）日早上10點重開羈押庭，裁定陳啓昱自9月28日起延長羈押2月，並均禁止接見、通訊。陳啟昱交保後約29小時將重回看守所。

合議庭認為，被告涉犯重罪且不法利益金額龐大，否認犯行，部分人過去曾有逃亡紀錄，並仍具與共犯或證人勾串、滅證的高度可能性，因此認為原裁定同意交保的理由不夠完備。

檢方起訴指出，陳啓昱在擔任高雄市副市長、台鹽公司董事長及台鹽綠能公司董事長期間，與時任總經理蘇坤煌，及鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁，共同透過利益輸送方式，讓台鹽及台鹽綠能公司蒙受重大損害。不法利益金額高達數億元，其中陳啓昱涉得利逾5800萬元、蘇坤煌逾7400萬元，蘇俊仁經營的鴻暉公司也獲得鉅額利益。

台南高分院指出，3名被告所涉犯行為《證券交易法》第171條加重使公司為不利益交易罪、特別背信罪，法定刑均達7年以上，屬重大重罪。陳啓昱偵查期間一度逃亡20餘日才到案，顯示有逃匿之虞；3人均曾在相關公司居於主導地位，對仍待互動詰問的證人有相當影響力，仍有串供、滅證可能。原審雖認為交保即可確保審判進行，但台南高分院認為保釋金額是否足以避免3人逃匿、干擾證人，仍有疑義，原裁定未充分說明，難謂妥適，因此撤銷原裁定，發回台南地院重新裁定。

今早上10點重開羈押庭，台南地院裁定，陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁均自9月28日起延長羈押2月，並均禁止接見、通訊。