台灣三星、三大電信當「手機超人」賑災　捐150萬、啟動電信關懷

記者蘇晟彥／台北報導

樺加沙風災重創花蓮光復，台灣三星電子秉持回饋社會的企業承諾，宣布啟動災後關懷行動，號招電信業者捐贈150萬元家電及手機產品，將透過「社團法人中華民國淨零AI智慧家電協會」進行捐贈。此外，三大電信也做起「手機超人」，提供各項電信關懷服務，盼協助災民恢復通訊及生活所需。

▼風災重創花蓮，台灣三星、三大電信盡企業責任，提供電信、手機等相關關懷服務。（資料照／記者陳以昇翻）



台灣三星電子深耕在地，秉持回饋社會的企業承諾，宣布啟動災後關懷行動，將透過「社團法人中華民國淨零AI智慧家電協會」與電信系統商業者捐贈市值共計150萬元家電及手機產品，幫助災民逐步恢復日常生活所需基本機能，重建溫暖住家，並與親友、外界保持緊密聯繫。同時，即日起至2025年10月31日止，提供花蓮受災地區民眾大型家電「全星為你」免費到府檢測服務，針對維修以及更換零件費用提供7折優惠（限三星品牌）。盼協助災區居民加速回復正軌，攜手度過難關。

中華電信第一時間全力投入災區網路通訊搶修，於23日晚間即全數修復花蓮地區4G/5G行動基地台，讓所有花蓮鄉親能向外界親友報平安。

為協助災民恢復通訊與生活所需，中華電信除發起Hami Point 愛心捐 「立即送暖，援助花蓮洪災」活動註１，鼓勵中華電信會員捐點做愛心送暖花蓮災區，同步提供九大關懷措施，與民眾攜手度過難關，說明如下：

1.服務中斷期間之月租費減收

2.換補卡費用優惠

3.寬頻、MOD設備遺失及移機減免優惠

4.暫緩帳單催收及延繳作業

5.指定機型換機優惠

6.手機維修優惠

7.配件6折優惠

8.大家電關懷方案

9.提供免費充電與臨時電話服務站

台灣大哥大於22日提前於光復鄉佈署衛星行動車備援，風災期間提供良好之網路涵蓋，同時於9月26日啟動關懷服務，包括手機優惠、免費手機租借服務、暫緩催收帳單、免費換補卡、免費充電等5大災後關懷措施，協助災民恢復通訊與生活所需。

遠傳第一時間展現高度行動力，率先於上周三前進災區收容所設置「關懷服務站」、投入遠距診療資源，並募集緊急通訊手機，為受災居民提供緊急通訊、民生物資等多元且即時協助。為協助災民早日恢復正常生活，遠傳今（28）日再宣布十大關懷措施，包含災區民眾免費補換卡、手機半價、配件6.5折、暫緩帳單催收等，並宣布與三星、vivo、OPPO等合作夥伴共同捐出150萬元給當地公益團體，盼能拋磚引玉，全力協助災後重建。