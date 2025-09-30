　
社會 社會焦點 保障人權

髮廊淫老闆性侵2正妹設計師遭重判　二審認罪賠償改判4年10月

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲正妹設計師遭髮廊老闆性侵，裝針孔攝影機蒐證抓了他。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某髮廊的蘇姓老闆（28歲）覬覦店內兩名正妹設計師，前年9月起趁機對兩人伸出狼爪性侵，兩人受辱後偷偷在店內裝設針孔攝影機蒐證，果然拍到蘇男4度對兩人上下其手猥褻，兩人拿著影片報案，一審法院依強制性交罪、強制猥褻罪重判蘇男徒刑8年，全案上訴後，蘇男改口認罪並與被害人達成和解，二審改判4年10月。

蘇姓男子的髮廊開在市中心鬧區，生意相當不錯，兩名正妹設計師經常忙到深夜，蘇男就趁著兩名正妹幫客人做頭髮到深夜落單的機會，在店內對兩人性侵得逞，兩人受辱後心情低落。

兩人私下商量後，決定在店內偷偷安裝針孔攝影機蒐證，果然沒多久就拍到蘇男經常趁店內無人之際，從背後抱住兩名正妹設計師，上下其手亂摸一通，還拉著正妹的手去「抓鳥」，總計拍到蘇男對兩人猥褻至少4次。

兩名設計師後來拿著蒐證到的影片報警提告，警方也循線逮捕蘇男，蘇男否認犯行，但檢察官根據相關事證，認為蘇男犯罪情節重大，有再犯之虞，因此向法院聲請羈押獲准。

檢方偵辦時，蘇男仍否認犯行，辯稱和正妹設計師有曖昧，雙方是情投意合，檢察官根據相關事證，不採信他的說法，偵結依2個強制性交罪和4個強制猥褻罪將蘇起訴。

高雄地院審理時，蘇男還是矢口否認犯行，法官根據監視器畫面和密錄器等事證，認定蘇犯行明確，因此重判蘇男徒刑8年。

全案上訴後，蘇男改口承認犯行，並與被害人達成和解，高分院合議庭審理後，從輕改判4年10月，全案仍可上訴。

09/29 全台詐欺最新數據

快訊／《菱傳媒》正式宣告停刊將資遣員工　社長致歉！
快訊／新竹死亡車禍！　女遭當場輾斃
北捷老婦被踹飛！沈政男嘆「博愛座改名」：我就說沒用
于朦朧案「他否認在場」監控不公開！直播遭嗆：睡得著嗎
空拍畫面曝！鏟子超人湧進災區
PO災區拿鏟照挨罵「搞得像網美打卡點」！祈錦鈅心寒：眼睛還噴
獨／妻小染A流「燒到39.5度」　特搜英雄忍痛：先救災民

髮廊淫老闆性侵2正妹設計師遭重判　二審認罪賠償改判4年10月

