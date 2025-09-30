陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年　網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

▲貴州六盤水城區城管副局長遭爆長期性侵繼女。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

貴州六盤水市水城區城管局付姓副局長近日被爆長期性侵繼女，時間長達4年，引起輿論震驚。受害女孩自9歲起遭到侵害，一直到13歲才鼓起勇氣向母親傾訴。今（2025）年9月初，母親已向警方報案，直至9月29日中午，付某的個人簡歷仍掛在水城區政府官網，但輿論擴散後，僅兩小時即被撤下。官方也在深夜通報稱，付某已被鐘山區檢察院批准逮捕，案件正進一步偵辦中。

《澎湃新聞》報導，知情人士透露，女孩母親最初報警後，付某遭到刑事拘留，但因外界壓力，母親一度被迫要求撤案。不過，鐘山區警方表示，案件「該拘留的拘留了」，並強調即使當事人提出撤案請求，也不會隨意撤銷，案件已報送至巡視組。

水城區城管局內部人員則提到，已聽聞此事，會向紀委與公安部門反映，由上級領導統一處理。至於上級領導單位，水城區政府辦公室回應稱，案件權限歸公安局辦理。

值得注意的是，付某的簡歷最初顯示其畢業於貴州師範大學法學專業，分管市政園林、防汛、安全、應急、招商引資等工作。昨（29）日下午2時半，官網頁面相關資訊已消失。

六盤水市水城區政府新聞辦今（30）日凌晨火速發出通報稱，針對付某涉嫌犯罪案件，鐘山區人民檢察院已依法批准逮捕，目前案件正在進一步辦理。