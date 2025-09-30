　
社會 社會焦點 保障人權

新竹「魟魚教練」性侵5幼童判12年　檢方、被告上訴二審遭駁回

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹體適能教練「魟魚教練」性侵多名未成年幼童，遭判有期徒刑12年。（圖／資料照）

記者吳銘峯、葉品辰／新竹報導

新竹體適能教練「魟魚教練」涉嫌於2023、2024年寒暑假利用參加營隊的機會，猥褻、性侵5名幼童，新竹地院依加重強制猥褻、製造兒童性影像罪嫌，判有期徒刑12年，竹檢認為判決過輕、被告也認為判決過重，雙方都不服上訴，今(30)日都遭新竹地院駁回，維持12年判決，可上訴。

檢警調查發現，林男為某國立大學生，在新竹縣市多所公私立小學、幼兒園以及補習班，擔任課後體操韻律等體適能課程的課輔老師，他於2023、2024年寒暑假營隊期間，在新竹縣某假日學校營隊擔任帶隊老師，利用兒童矇懂無知及對其信任、有好感，對多名幼童撫摸大小腿、肚子、背部，甚至以手指性侵、以下體磨蹭幼童臀部直到射精等惡行，合計共11次。

去(2024)年12月期間，林男更於學校大學宿舍的交誼廳，利用教授體操正分腿動作，趁幼童雙腿打開、趴在地墊上時，脫下幼童的褲子，以手機對著幼童的肛門連續拍攝，同時拍攝下幼童的全身照片存在手機內。

檢方偵查終結後移審新竹地院，新竹地院今年5月8日依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪，判處有期徒刑12年。竹檢認為林男偵查之初否認犯罪，也沒有與受害幼童家屬和解，態度不良，以判決過輕為由提起上訴；林男則希望法官考量他國立大學剛畢業且素行良好、希望能早日復歸、回饋社會，以判決過重為由提起上訴。今日新竹地院認為此判決審酌被告背景、態度，並無不妥，駁回兩方的上訴，維持12年的判決。

09/29 全台詐欺最新數據

日狼男「在墓地猥褻」7歲女童！

日狼男「在墓地猥褻」7歲女童！

日本一名41歲男子涉嫌在墓地猥褻一名年僅7歲的女童，因此遭到逮捕，然而嫌犯早已是慣犯，先前已用同樣手法猥褻另外5名女童得逞，此次已是第7次被逮捕。

新竹2男「2F爬窗洗劫住家」連行李箱也偷！財損破89萬

新竹2男「2F爬窗洗劫住家」連行李箱也偷！財損破89萬

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

遭養父性侵3600次！美12歲少女懷孕生子

遭養父性侵3600次！美12歲少女懷孕生子

揮刀男遭6槍擊斃傷勢曝　腰和雙腿中5槍亡

揮刀男遭6槍擊斃傷勢曝　腰和雙腿中5槍亡

新竹魟魚教練性侵

