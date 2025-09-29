7年遭養父性侵3600次！美12歲少女懷孕生子　養母竟裝不知道

▲ 少女遭養父性侵生育，成年後取得女兒監護權。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國康乃狄克州傳出恐怖性侵案，52歲男子羅傑．巴里奧（Roger Barriault）近日出庭認罪，承認長達7年來持續性侵養女逾3600次，導致她年僅12歲就懷孕。他的妻子達琳（Darlene）則是知情不報，放任悲劇發生。

《每日郵報》報導，受害少女克莉絲朵（Crystal）10歲時，原先的寄養媽媽搬家後將她交給巴里奧夫妻撫養，這個家卻成為人間地獄。克莉絲朵受訪自述，「我早上的例行公事包括為羅傑煮咖啡、做花生醬吐司，然後被迫躺在他床上被性侵。」

克莉絲朵11歲時曾向達琳求救，揭發她丈夫的惡行，未料「她看著我的臉，茫然地盯著我，然後就轉身走開。」法庭文件顯示，達琳早在11年前就得知丈夫的罪行，卻選擇隱瞞真相，甚至在克莉絲朵懷孕時也未報案。

康州兒童及家庭服務部（DCF）也受到嚴厲批評，被控多次錯失拯救受害者的機會。兒童權益辦公室報告顯示，儘管羅傑拒絕進行親子鑑定，DCF還收到暗示羅傑是嬰兒父親的簡訊，仍未及時報警。

克莉絲朵的律師貝伯（Nate Baber）直言，這是「最嚴重的性侵案件」，質疑「一個12歲女孩懷孕了，為什麼沒有人採取行動？」如今已成年的克莉絲朵成功爭取到女兒監護權，稱女兒是她活下去唯一的理由；而巴里奧夫婦面臨多項重罪指控，將於10月17日再度出庭。