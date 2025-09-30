棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

▲台中百年餅店陳允寶泉放下中秋節大檔期，負責人陳宇鴻帶著2個兒子開夜車狂奔數百公里送1.5萬片餅進災區。（圖／陳允寶泉提供）



記者游瓊華／台中報導

這周末就是中秋節連假，當多數人沉浸在過節的喜悅中，花蓮光復鄉的災民卻因馬太鞍溪堰塞湖溢流而家園殘破。台中百年餅店「陳允寶泉」不捨災民受苦，漏夜將一萬五千片剛出爐的太陽餅，千里迢迢親送到後山災民手中。花蓮縣長徐榛蔚代表災民接下太陽餅，也當場宣布自掏腰包，額外訂購800盒太陽餅，趕在中秋節前夕發放給1800戶災民。

陳允寶泉董事長翁羿琦透露，她看到有網友留言說「好吃又耐放的太陽餅最適合災區」，這句話瞬間觸動了她。身為百年糕餅世家，她深知食物不僅能果腹，更能撫慰人心。一個念頭油然而生：「我們必須做些什麼！」

▲花蓮縣長徐榛蔚代表災民接下太陽餅，也當場宣布自掏腰包，額外訂購800盒太陽餅。（圖／陳允寶泉提供）



時值中秋，正是糕餅業全年最瘋狂的黃金檔期，但陳允寶泉毅然決然，硬是「捐出」一日產線，全力生產要送往災區的太陽餅，只為用最快的速度，將最新鮮的心意送達。

這份溫暖迅速擴散，形成一股「善的暖流」。同樣在自由路商圈的「九個太陽」、「新太陽堂」、「太陽堂老店」等知名餅家紛紛響應，將中秋檔期的珍貴產能，優先投入這場愛心接力。更有熱心民眾謝子濬與賴婉婷，聽聞消息後特地跑到店裡，自掏腰包買下太陽餅，懇切地委託店家：「請把我們的這份心意，一起送到花蓮！」

然而，除了調配產能，最大的挑戰是物流。中秋前夕貨運大塞車，沒有任何一家宅配業者能保證即時送達。眼看時間分秒流逝，陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻做了一個瘋狂的決定，那就是親自化身「人肉快遞」，他帶著第五代的大兒子總經理陳溢輝、二兒子陳睿智，父子三人開著貨車，滿載著一萬五千片太陽餅，從台中出發，漏夜奔向後山。他們輪流駕駛，在寂靜的公路上與時間賽跑，猶如「太陽餅超人」，唯一的信念，就是在中秋節前，將這份溫暖親手交到災民手上。

今天下午一點，這輛愛心專車準時抵達花蓮光復鄉。翁羿琦感性地說，希望這一片片太陽餅，都能化成一顆溫暖的小太陽，撫慰災民的胃，也照亮他們因災變而黯淡的心。