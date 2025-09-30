　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

▲暖哭！放下中秋節大檔期　太陽餅超人開夜車狂奔數百公里送1.5萬片餅進災區　。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中百年餅店陳允寶泉放下中秋節大檔期，負責人陳宇鴻帶著2個兒子開夜車狂奔數百公里送1.5萬片餅進災區。（圖／陳允寶泉提供）

記者游瓊華／台中報導

這周末就是中秋節連假，當多數人沉浸在過節的喜悅中，花蓮光復鄉的災民卻因馬太鞍溪堰塞湖溢流而家園殘破。台中百年餅店「陳允寶泉」不捨災民受苦，漏夜將一萬五千片剛出爐的太陽餅，千里迢迢親送到後山災民手中。花蓮縣長徐榛蔚代表災民接下太陽餅，也當場宣布自掏腰包，額外訂購800盒太陽餅，趕在中秋節前夕發放給1800戶災民。

陳允寶泉董事長翁羿琦透露，她看到有網友留言說「好吃又耐放的太陽餅最適合災區」，這句話瞬間觸動了她。身為百年糕餅世家，她深知食物不僅能果腹，更能撫慰人心。一個念頭油然而生：「我們必須做些什麼！」

▲暖哭！放下中秋節大檔期　太陽餅超人開夜車狂奔數百公里送1.5萬片餅進災區　。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲花蓮縣長徐榛蔚代表災民接下太陽餅，也當場宣布自掏腰包，額外訂購800盒太陽餅。（圖／陳允寶泉提供）

時值中秋，正是糕餅業全年最瘋狂的黃金檔期，但陳允寶泉毅然決然，硬是「捐出」一日產線，全力生產要送往災區的太陽餅，只為用最快的速度，將最新鮮的心意送達。

這份溫暖迅速擴散，形成一股「善的暖流」。同樣在自由路商圈的「九個太陽」、「新太陽堂」、「太陽堂老店」等知名餅家紛紛響應，將中秋檔期的珍貴產能，優先投入這場愛心接力。更有熱心民眾謝子濬與賴婉婷，聽聞消息後特地跑到店裡，自掏腰包買下太陽餅，懇切地委託店家：「請把我們的這份心意，一起送到花蓮！」

然而，除了調配產能，最大的挑戰是物流。中秋前夕貨運大塞車，沒有任何一家宅配業者能保證即時送達。眼看時間分秒流逝，陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻做了一個瘋狂的決定，那就是親自化身「人肉快遞」，他帶著第五代的大兒子總經理陳溢輝、二兒子陳睿智，父子三人開著貨車，滿載著一萬五千片太陽餅，從台中出發，漏夜奔向後山。他們輪流駕駛，在寂靜的公路上與時間賽跑，猶如「太陽餅超人」，唯一的信念，就是在中秋節前，將這份溫暖親手交到災民手上。

今天下午一點，這輛愛心專車準時抵達花蓮光復鄉。翁羿琦感性地說，希望這一片片太陽餅，都能化成一顆溫暖的小太陽，撫慰災民的胃，也照亮他們因災變而黯淡的心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不能一直哀愁
災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家
又有颱風要生成？　天氣粉專：恐為花東、恆春帶來降雨
快訊／前檢察官遭收押　現金1435萬被查扣
快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課
鏟子超人清淤挖出一罈酒！屋主秒問「要不要喝」現場全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

東石海之夏烤肉熱潮！　嘉縣衛生局加強監督食品業者

半馬挑戰、健康體驗、嘉年華同樂　紅崴邀全民一起跑出健康

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

中秋節將至　南消第三大隊攜手警廣宣導爆竹煙火安全

孩子聚焦顯微鏡世界　長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

宜蘭出現今年首例本土登革熱　縣府啟動緊急防治

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

東石海之夏烤肉熱潮！　嘉縣衛生局加強監督食品業者

半馬挑戰、健康體驗、嘉年華同樂　紅崴邀全民一起跑出健康

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

國道驚險！男子坐護欄欲輕生　國道警消合力阻止送醫

中秋節將至　南消第三大隊攜手警廣宣導爆竹煙火安全

孩子聚焦顯微鏡世界　長榮中學科學營帶領探索知識奧祕

宜蘭出現今年首例本土登革熱　縣府啟動緊急防治

整顆蛋黃酥微波秒炸！內餡四散　消防教你正確加熱法

小龍女宜芳體驗水下作業！ 被國軍英雄震攝不排斥當軍嫂

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

災民誇口「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手老家

「神之子」田中將大終於達標！日美通算200勝寫歷史第4人

施振昇擔任中菲行總經理　運用AI預計3年內作業效率提升逾30%

快訊／涉高雄大樹濫墾案！現金1435萬被查扣　前檢察官遭收押

快訊／災後復原工作仍在進行！花蓮縣府宣布：光復鄉明停班課

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

台北市政風處稱呼「柯前領導」　柯文哲笑虧：被中共接管了？

【苦中作樂】救災一半怪手開玩搶球遊戲

地方熱門新聞

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

台南新營賣場火警警報大作自動灑水啟動成功滅火無人傷

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台南新營晚間車禍翻覆駕駛傷送醫警方籲減速慢行

台南特搜隊馳援花蓮堰塞湖9次任務助脫困28日晚返隊

台86線橋橔驚魂！警消合力救援輕生男成功阻憾事

為桃園新二代說故事　何志偉秒變大哥哥

馬太鞍堰塞湖潰堤　警24小時輪班疏導交通

台南再派清溝車水車赴花蓮環保局支援災後環境復原

棄中秋節檔期！「太陽餅超人」災區送1.5萬片餅

更多熱門

相關新聞

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區。資深製作人王偉忠29日發文透露，他在高鐵上遇到一名關注花蓮災情的外國人，對方再三強調「真的只有台灣會這樣做」，他也忍不住感嘆「這就是台灣的精神」。

台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

台鐵員工也是災民、清潔員苦洗火車6小時　工會向政院提3訴求

台鐵員工也是災民、清潔員苦洗火車6小時　工會向政院提3訴求

獨／妻小確診A流高燒　特搜英雄忍痛衝光復

獨／妻小確診A流高燒　特搜英雄忍痛衝光復

網狂傳「尋獲遺體地點」假消息　最重判無期

網狂傳「尋獲遺體地點」假消息　最重判無期

關鍵字：

陳允寶泉太陽餅光復救災

讀者迴響

熱門新聞

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

孫德榮收于朦朧魂魄

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面